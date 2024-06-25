https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-yarin-bahceli-ile-bir-araya-gelecek-1085223037.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceğini... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T21:04+0300
2024-06-25T21:04+0300
2024-06-25T21:07+0300
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, son dakika
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek
21:04 25.06.2024 (güncellendi: 21:07 25.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceğini bildirdi.