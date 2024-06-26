https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ekol-tvden-beren-saat-aciklamasi-kurum-icinde-inceleme-baslatildi-1085226636.html

Ekol TV'den 'Beren Saat' açıklaması: Kurum içinde inceleme başlatıldı

Ekol TV'den 'Beren Saat' açıklaması: Kurum içinde inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Oyuncu Beren Saat’in Bodrum’da tatil yaptığı teknede çekilen görüntüde, bir muhabirin ifadelerinin ardından kanal tarafından inceleme başlatıldı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T00:45+0300

2024-06-26T00:45+0300

2024-06-26T00:50+0300

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ekol tv

beren saat

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Ekol TV’nin magazin muhabiri Bodrum’da tatil yapan Beren Saat’i görüntüledi. Cumhuriyet'in haberine göre Ekol Magazin programında yayınlanan görüntüde ‘Ben bu Beren’i yerim” dediği duyuldu. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu olaya sosyal medyada tepki çekti. Ekol TV, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Açıklamada görüntüde yer alan ifadeleri kullanan kişinin başka bir kanalın muhabiri olduğu belirtilirken konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Muhabir videonun ayrıntılarını paylaştıBeren Saat haberini çeken Ekol TV magazin muhabiri Uğur Kotan da X hesabından açıklama yaparak videonun ayrıntılı halini paylaştı. Kotan, "Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğimim paylaştığım videoda oldukça açıktır" ifadelerini kullandı."İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır.İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır.Saygılarımla Uğur Kotan"

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