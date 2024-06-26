https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ekol-tvden-beren-saat-aciklamasi-kurum-icinde-inceleme-baslatildi-1085226636.html
Ekol TV'den 'Beren Saat' açıklaması: Kurum içinde inceleme başlatıldı
Ekol TV'den 'Beren Saat' açıklaması: Kurum içinde inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Oyuncu Beren Saat’in Bodrum’da tatil yaptığı teknede çekilen görüntüde, bir muhabirin ifadelerinin ardından kanal tarafından inceleme başlatıldı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T00:45+0300
2024-06-26T00:45+0300
2024-06-26T00:50+0300
türkiye
magazin
magazin
ekol tv
beren saat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104093/22/1040932234_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_7b5ffb91144953af71fe4076a95d3f28.jpg
Ekol TV’nin magazin muhabiri Bodrum’da tatil yapan Beren Saat’i görüntüledi. Cumhuriyet'in haberine göre Ekol Magazin programında yayınlanan görüntüde ‘Ben bu Beren’i yerim” dediği duyuldu. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu olaya sosyal medyada tepki çekti. Ekol TV, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Açıklamada görüntüde yer alan ifadeleri kullanan kişinin başka bir kanalın muhabiri olduğu belirtilirken konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Muhabir videonun ayrıntılarını paylaştıBeren Saat haberini çeken Ekol TV magazin muhabiri Uğur Kotan da X hesabından açıklama yaparak videonun ayrıntılı halini paylaştı. Kotan, "Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğimim paylaştığım videoda oldukça açıktır" ifadelerini kullandı."İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır.İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır.Saygılarımla Uğur Kotan"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ask-i-memnunun-iki-yildizi-15-yil-sonra-birbirini-takip-etti-1084649117.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104093/22/1040932234_96:0:1380:963_1920x0_80_0_0_26d13eec2b345c0da0d13a657f4fae8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
magazin, magazin, ekol tv, beren saat
magazin, magazin, ekol tv, beren saat
Ekol TV'den 'Beren Saat' açıklaması: Kurum içinde inceleme başlatıldı
00:45 26.06.2024 (güncellendi: 00:50 26.06.2024)
Oyuncu Beren Saat’in Bodrum’da tatil yaptığı teknede çekilen görüntüde, bir muhabirin ifadelerinin ardından kanal tarafından inceleme başlatıldı.
Ekol TV’nin magazin muhabiri Bodrum’da tatil yapan Beren Saat’i görüntüledi.
Cumhuriyet'in haberine göre Ekol Magazin programında yayınlanan görüntüde ‘Ben bu Beren’i yerim” dediği duyuldu. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti.
Söz konusu olaya sosyal medyada tepki çekti.
Ekol TV, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Açıklamada görüntüde yer alan ifadeleri kullanan kişinin başka bir kanalın muhabiri olduğu belirtilirken konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“22.06.2024 tarihinde EKOL TV’de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili bir haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılamaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”
Muhabir videonun ayrıntılarını paylaştı
Beren Saat haberini çeken Ekol TV magazin muhabiri Uğur Kotan da X hesabından açıklama yaparak videonun ayrıntılı halini paylaştı. Kotan, "Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğimim paylaştığım videoda oldukça açıktır" ifadelerini kullandı.
"İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır.
İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır.