https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ali-koc-fenerbahce-hoca-getirdiginde-sampiyonluk-unutuldu-1084966601.html

Ali Koç: Fenerbahçe hoca getirdiğinde şampiyonluk unutuldu

Ali Koç: Fenerbahçe hoca getirdiğinde şampiyonluk unutuldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T16:14+0300

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spor

fenerbahçe

ali koç

galatasaray

burak çağlan kızılhan

şekip mosturoğlu

jose mourinho

galatasaray sk

okan buruk

dursun özbek

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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile üyeler katıldı.Törende konuşan Ali Koç, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün önemli bir maça çıkacağını dile getirerek, "Bir sonraki tura geçeriz umarım. Bunu yapacak kadro kalitemiz var. Allah onlara şans versin. İnşallah ikinci bir bayramı bu akşam kutlarız. Yüzücülerimizi de kutluyorum. Basında yüzücülerimizin başarısında Fenerbahçe'nin adı bilerek veya bilmeyerek geçmedi. Basketbol takımımızı da kutlarım. Hocamız, sezon ortasında gelmesine rağmen ligde şampiyon oldu. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Koç konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Burak Çağlan Kızılhan ise sarı-lacivertli camianın bayramını kutlayarak, "Fenerbahçeli milli yüzücülerden Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Gizem Güvenç ile milli sporcu Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 serbest kadın bayrak takımımız, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde ilk kazandığı Avrupa Şampiyonası madalyası oldu. Milli takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında maça çıkacak. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Şekip Mosturoğlu da birlik ve beraberliğin camiada devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu sezon biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe olarak başarılı bir sezon geçirdik. Eksik olan futbolda kupalarımızdı. Mourinho ile artık Fenerbahçe'nin çağı başlayacak" diye konuştu.

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fenerbahçe, ali koç, galatasaray, burak çağlan kızılhan, şekip mosturoğlu, jose mourinho, galatasaray sk, okan buruk, dursun özbek