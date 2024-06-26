https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/disisleri-bakanligindan-israilli-bakana-tepki-1085268787.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T23:14+0300
2024-06-26T23:14+0300
2024-06-26T23:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
israil
israil-filistin
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.Bakanlıktann yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/disisleri-bakanligindan-nato-genel-sekreteri-olarak-atanan-rutteye-tebrik-1085244809.html
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recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin
recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
Bakanlıktann yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz. Bu tür iftira ve yalanlar, İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır. Türkiye, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edecektir."