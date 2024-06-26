https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cumhurbaskani-erdogandan-muhabire-bu-ojeler-ne-ben-mi-ruyadayim-1085252061.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Bu ojeler ne, ben mi rüyadayım?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Bu ojeler ne, ben mi rüyadayım?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de kendisine mikrofon uzatan muhabire "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ben mi rüyadayım?" derken, muhabir Rüya Erkuş "Efendim... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T16:05+0300

2024-06-26T16:05+0300

2024-06-26T16:05+0300

oje

muhabir

recep tayyip erdoğan

ömer çelik

türkiye

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamasından hemen önce gazeteci Rüya Erkuş Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı" dedi. Bu sırada Erkuş'un ojelerine dikkat çeken Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ben mi rüyadayım?" diye sordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çelik "Hanımlara her şey yakışıyor" yanıtını verdi.Gazete Erkuş ise bunun üzerine, "Efendim yaza hazırlık" dedi.

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Sputnik Türkiye

oje, muhabir, recep tayyip erdoğan, ömer çelik