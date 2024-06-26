https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cumhurbaskani-erdogandan-muhabire-bu-ojeler-ne-ben-mi-ruyadayim-1085252061.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Bu ojeler ne, ben mi rüyadayım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Bu ojeler ne, ben mi rüyadayım?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de kendisine mikrofon uzatan muhabire "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ben mi rüyadayım?" derken, muhabir Rüya Erkuş "Efendim... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T16:05+0300
2024-06-26T16:05+0300
2024-06-26T16:05+0300
oje
muhabir
recep tayyip erdoğan
ömer çelik
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamasından hemen önce gazeteci Rüya Erkuş Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı" dedi. Bu sırada Erkuş'un ojelerine dikkat çeken Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ben mi rüyadayım?" diye sordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çelik "Hanımlara her şey yakışıyor" yanıtını verdi.Gazete Erkuş ise bunun üzerine, "Efendim yaza hazırlık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-egitim-akademisi-kurulmasini-iceren-ogretmenlik-meslegi-kanunu-teklifi-tbmmye-sunuldu-1085252098.html
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oje, muhabir, recep tayyip erdoğan, ömer çelik
oje, muhabir, recep tayyip erdoğan, ömer çelik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Bu ojeler ne, ben mi rüyadayım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de kendisine mikrofon uzatan muhabire "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ben mi rüyadayım?" derken, muhabir Rüya Erkuş "Efendim yaza hazırlık" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamasından hemen önce gazeteci Rüya Erkuş Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı" dedi.
Bu sırada Erkuş'un ojelerine dikkat çeken Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ben mi rüyadayım?" diye sordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çelik "Hanımlara her şey yakışıyor" yanıtını verdi.
Gazete Erkuş ise bunun üzerine, "Efendim yaza hazırlık" dedi.