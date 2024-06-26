https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikati-ile-gorustu-1085266614.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla Gazze'deki durum ele... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T21:44+0300
2024-06-26T21:44+0300
2024-06-26T21:45+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
necip mikati
lübnan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü. Telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cumhurbaskani-erdogan-diyanet-isleri-baskani-erbas-ile-gorustu-1085262551.html
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recep tayyip erdoğan, necip mikati, lübnan, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, necip mikati, lübnan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
21:44 26.06.2024 (güncellendi: 21:45 26.06.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla Gazze'deki durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü. Telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.