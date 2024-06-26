https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani--bahcelinin-bestepedeki-gorusmesi-basladi-1085253501.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T16:09+0300
2024-06-26T16:09+0300
2024-06-26T16:11+0300
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi başladı
16:09 26.06.2024 (güncellendi: 16:11 26.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı.