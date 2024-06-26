https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/chp-30-haziranda-emek-mitingi-duzenleyecek-1085251102.html
CHP, 30 Haziran'da 'Emek Mitingi' düzenleyecek
CHP, 30 Haziran'da 'Emek Mitingi' düzenleyecek
Sputnik Türkiye
CHP, 30 Haziran Pazar günü Kocaeli Gebze'de 'Emek Mitingi' düzenleyecek. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T15:10+0300
2024-06-26T15:10+0300
2024-06-26T15:10+0300
türkiye
miting
emekli
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi, 30 Haziran Pazar günü Kocaeli Gebze'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı 'Emek Mitingi'ne hazırlanıyor.Emeklilerin sesini duyurmak amacıyla düzenlenecek miting öncesi CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, şu açıklamalarda bulundu:“Ülkemiz tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birinin içinde olduğu gerçeğini hayatın tüm alanında hissediyoruz. Türkiye'nin 1. Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmadan çalışacağız. Çiftçiyi, emekliyi, atanamayan öğretmenlerimizi nasıl unutmadıysak onlar için meydanlarda olduysak işçilerimiz için de 30 Haziran'da Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla Gebze'de meydanları dolduracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçinin ve öğrencinin yanındayız. Evde her akşam ne yemek yapacağını düşünen ev hanımlarının yanında olmaya devam edeceğiz.Bu düşüncelerle tüm kenti 30 Haziran Pazar günü saat 17:00'da Gebze Mevlâna Mahallesi Pazar yerinde gerçekleştirecek olduğumuz Emek Mitingi 'ne davet ediyorum. Eşit yurttaşlık, adil gelir dağılımı, kaliteli eğitim ve tarafsız adalet sistemini getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/imamoglundan-kemal-kilicdaroglu-ile-yemek-sorusuna-yanit-1085248181.html
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miting, emekli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
miting, emekli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
CHP, 30 Haziran'da 'Emek Mitingi' düzenleyecek
CHP, 30 Haziran Pazar günü Kocaeli Gebze'de 'Emek Mitingi' düzenleyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi, 30 Haziran Pazar günü Kocaeli Gebze'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı 'Emek Mitingi'ne hazırlanıyor.
Emeklilerin sesini duyurmak amacıyla düzenlenecek miting öncesi CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, şu açıklamalarda bulundu:
“Ülkemiz tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birinin içinde olduğu gerçeğini hayatın tüm alanında hissediyoruz. Türkiye'nin 1. Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmadan çalışacağız. Çiftçiyi, emekliyi, atanamayan öğretmenlerimizi nasıl unutmadıysak onlar için meydanlarda olduysak işçilerimiz için de 30 Haziran'da Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla Gebze'de meydanları dolduracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçinin ve öğrencinin yanındayız. Evde her akşam ne yemek yapacağını düşünen ev hanımlarının yanında olmaya devam edeceğiz.
Bu düşüncelerle tüm kenti 30 Haziran Pazar günü saat 17:00'da Gebze Mevlâna Mahallesi Pazar yerinde gerçekleştirecek olduğumuz Emek Mitingi 'ne davet ediyorum. Eşit yurttaşlık, adil gelir dağılımı, kaliteli eğitim ve tarafsız adalet sistemini getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”