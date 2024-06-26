https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cubbeli-ahmet-kilicdaroglu-bizden-bilgi-istemisti-1085234885.html

Cübbeli Ahmet: 'Kılıçdaroğlu bizden bilgi istemişti'

Cübbeli Ahmet: 'Kılıçdaroğlu bizden bilgi istemişti'

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Kılıçdaroğlu... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T09:51+0300

2024-06-26T09:51+0300

2024-06-26T09:51+0300

türkiye

cübbeli ahmet hoca

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hoca

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Cübbeli Ahmet Ekol TV'de katıldığı bir programda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu.Cübbeli Ahmet, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun kendisinden bilgi istediğini aktararak şu ifadeleri kullandı:''Kılıçdaroğlu her kesim ile görüşmeler yaptı. Eski CHP'de hacılarla hocalarla diyalog yoktu. Ben iki kez Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum. 7-8 sene önce konuşmuştuk. Kendisi açılımcı ruhlu birisi. Hatta bir gün Bakırköy'de sadece 20 kişi kadar hocayı davet etmişti. Beni de davet etmişti. Gidememiştim. Danışmanı geldi, gitti. Hatta bana hocalardan kimlerle görüşmemizi önerirsiniz dedi.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/mecliste-turkiyede-yakalanan-uluslararasi-cete-liderlerinin-205-metrelik-listesi-gosterildi-1085233704.html

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cübbeli ahmet hoca, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hoca