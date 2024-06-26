https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/mecliste-turkiyede-yakalanan-uluslararasi-cete-liderlerinin-205-metrelik-listesi-gosterildi-1085233704.html

Meclis'te, Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20.5 metrelik listesi gösterildi

Meclis'te, Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20.5 metrelik listesi gösterildi

Sputnik Türkiye

CHP'li Cevdet Akay Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20.5 metrelik listesini TBMM'de açtı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T09:09+0300

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2024-06-26T09:10+0300

türkiye

tbmm

cevdet akay

çete

liste

meclis

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM'de ilginç bir harekete imza attı.Akay, Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20.5 metrelik listesini açtı.Cevdet Akay, "Biz bu listeyi açıkladıktan sonra toplu açıklamalar gelmeye başladı. Burada MASAK yetkilileri de var. Bu suç örgütlerinin Türkiye'deki ayağı nedir, buradaki kişilerle ilgili hesap hareketleri nedir" diye soru yöneltti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bakan-yerlikayadan-ispanyadaki-argay-operasyonu-aciklamasi-kerim-daglioglu-yakalandi-1085232653.html

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tbmm, cevdet akay, çete, liste, meclis