Meclis'te, Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20.5 metrelik listesi gösterildi
09:09 26.06.2024 (güncellendi: 09:10 26.06.2024)
Cevdet Akay
Abone ol
CHP'li Cevdet Akay Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20.5 metrelik listesini TBMM'de açtı.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM'de ilginç bir harekete imza attı.
Akay, Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20.5 metrelik listesini açtı.
Cevdet Akay, "Biz bu listeyi açıkladıktan sonra toplu açıklamalar gelmeye başladı. Burada MASAK yetkilileri de var. Bu suç örgütlerinin Türkiye'deki ayağı nedir, buradaki kişilerle ilgili hesap hareketleri nedir" diye soru yöneltti.
Cevdet Akay, "Biz bu listeyi açıkladıktan sonra toplu açıklamalar gelmeye başladı. Burada MASAK yetkilileri de var. Bu suç örgütlerinin Türkiye'deki ayağı nedir, buradaki kişilerle ilgili hesap hareketleri nedir" diye soru yöneltti.
❗️Çetelerin Çetelesi uzadıkça uzadı, ne yazık ki uzamaya da devam ediyor.— Cevdet Akay (@cevdetakaychp) June 25, 2024
🔴Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin listesi;
➡️Kasım 2023'de 2 metre,
➡️Aralık 2023'de 4,5 metre
➡️Haziran 2024 yılında ise 20.5 metreye ulaştı. pic.twitter.com/J939c4eA0p