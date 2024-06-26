https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cekya-ile-karsilasacak-olan-milli-takimin-11i-belli-oldu-1085266047.html
Milli Takım'ın Çekya maçındaki 11'i belli oldu
Milli Takım'ın Çekya maçındaki 11'i belli oldu
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i belli oldu. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T21:14+0300
2024-06-26T21:14+0300
2024-06-26T21:30+0300
spor
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türkiye a milli futbol takımı
euro 2024
çekya
arda güler
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A Milli Takım, EURO 2024'te tur biletini almak F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşacak Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç TSİ 22.00'da başlayacak.Son 16 yolundaki maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, HlozekTürkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/turkiye-cekya-karsilasmasi-oncesi-quaresmadan-yeni-paylasim-1085264653.html
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Milli Takım'ın Çekya maçındaki 11'i belli oldu
21:14 26.06.2024 (güncellendi: 21:30 26.06.2024)
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i belli oldu.
A Milli Takım, EURO 2024'te tur biletini almak F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşacak Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç TSİ 22.00'da başlayacak.
Son 16 yolundaki maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek
Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz.