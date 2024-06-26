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Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi Quaresma'dan yeni paylaşım

Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi Quaresma'dan yeni paylaşım

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, bu akşam oynanacak Çekya-Türkiye maçı öncesi bir paylaşım yaptı. Daha önce de... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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ricardo quaresma

maç

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 3. ve son maçında bu akşam 22.00'de Çekya ile karşılaşacak ve son 16 turuna 2. olarak katılmak için mücadele edecek.Maç öncesi Trendyol Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma'dan bir paylaşım geldi.Quaresma, sosyal medyada Türk bayrağıyla yaptığı paylaşımda "İyi şanslar Türkiye! Umarım elemeleri geçmeyi başarır ve yolunuza devam edersiniz" ifadeleriyle Türkiye A Milli Futbol Takımı'na başarılar dilediRicardo Quaresma, bu paylaşım sonrası sosyal medyada gündem oldu. Önceki paylaşımında 'Halkımız her zaman kardeş olacaktır!' demiştiEURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geldi ve Türkiye sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Quaresma, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından "Bugünkü maçta ne olursa olsun, halkımız her zaman kardeş olacaktır!" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.

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