https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/turkiye-cekya-karsilasmasi-oncesi-quaresmadan-yeni-paylasim-1085264653.html
Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi Quaresma'dan yeni paylaşım
Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi Quaresma'dan yeni paylaşım
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, bu akşam oynanacak Çekya-Türkiye maçı öncesi bir paylaşım yaptı. Daha önce de... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T20:08+0300
2024-06-26T20:08+0300
2024-06-26T20:09+0300
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 3. ve son maçında bu akşam 22.00'de Çekya ile karşılaşacak ve son 16 turuna 2. olarak katılmak için mücadele edecek.Maç öncesi Trendyol Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma'dan bir paylaşım geldi.Quaresma, sosyal medyada Türk bayrağıyla yaptığı paylaşımda "İyi şanslar Türkiye! Umarım elemeleri geçmeyi başarır ve yolunuza devam edersiniz" ifadeleriyle Türkiye A Milli Futbol Takımı'na başarılar dilediRicardo Quaresma, bu paylaşım sonrası sosyal medyada gündem oldu. Önceki paylaşımında 'Halkımız her zaman kardeş olacaktır!' demiştiEURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geldi ve Türkiye sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Quaresma, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından "Bugünkü maçta ne olursa olsun, halkımız her zaman kardeş olacaktır!" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.
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Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi Quaresma'dan yeni paylaşım
20:08 26.06.2024 (güncellendi: 20:09 26.06.2024)
Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, bu akşam oynanacak Çekya-Türkiye maçı öncesi bir paylaşım yaptı. Daha önce de Türkiye ile ilgili paylaşım yapan Quaresma, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 3. ve son maçında bu akşam 22.00'de Çekya ile karşılaşacak ve son 16 turuna 2. olarak katılmak için mücadele edecek.
Maç öncesi Trendyol Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma'dan bir paylaşım geldi.
Quaresma, sosyal medyada Türk bayrağıyla yaptığı paylaşımda "İyi şanslar Türkiye! Umarım elemeleri geçmeyi başarır ve yolunuza devam edersiniz" ifadeleriyle Türkiye A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi
Ricardo Quaresma, bu paylaşım sonrası sosyal medyada gündem oldu.
Önceki paylaşımında 'Halkımız her zaman kardeş olacaktır!' demişti
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geldi ve Türkiye sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Quaresma, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından "Bugünkü maçta ne olursa olsun, halkımız her zaman kardeş olacaktır!" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.