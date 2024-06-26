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Borrell, AB'nin Rus izleyicilere bilgi sağlamaya devam edeceğini savundu
Borrell, AB'nin Rus izleyicilere bilgi sağlamaya devam edeceğini savundu
Sputnik Türkiye
Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklayan Avrupa Birliği’nin (AB) diplomasi şefi Josep Borrell, Rusya’nın... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T15:20+0300
2024-06-26T15:20+0300
dünya
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Yazılı açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin Rusya'nın AB ülkelerinden 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulama kararını kınadığını duyurdu."AB, Rus yetkililerin Rusya'da Avrupa medyasına erişimi engelleme yönündeki tamamen temelsiz kararını kınıyor" ifadesi kullanılan açıklamada, yasaklanan Avrupa medyasının gazetecilik ilke ve standartlarına göre çalıştığı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları da dahil olmak üzere Rus izleyicilere de gerçek bilgiler verdiği belirtildi.Açıklamada, AB'nin yaptırım uyguladığı "Rus dezenformasyon ve propaganda yayın organlarının özgür ve bağımsız bir medyayı temsil etmediği" ve bu kuruluşların Rus yetkililerin kontrolü altında olduğu savunuldu.Daha önce AB dış politika sözcüsü Peter Stano, bazı Rus medya kuruluşlarına erişimin yasaklanmasının ardından AB'nin Rusya'nın Avrupa medyasına yönelik misilleme tedbirlerini kınayan tek bir açıklama üzerinde anlaşamadığını, bu nedenle açıklamanın Avrupa diplomasisi başkanı Josep Borrell tarafından yapılacağını söylemişti.Stano, AB’nin "genel olarak Rusya'nın kararını haksız bularak kınadığını” vurgularken, birliğin Rus medya kuruluşlarını "bağımsız bilgi kaynakları olmadıkları" iddiasıyla yasakladığını iddia ediyor.Öte yandan her zamanki gibi AB bu iddiasına dair herhangi bir kanıt sunmadı.AB, Rus medya kuruluşlarını yasaklamıştıAB Konseyi 2 Mart 2022'de, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe sokmuştu.Konsey, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarının "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve AB karşıtı dezenformasyon ile bilgi manipülasyonu" sona erene kadar yasaklandığını duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığından 25 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da AB'nin, 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı hatırlatılarak, mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulayacağı belirtilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığınca açıklanan, yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Der Spiegel, El Mundo, RAI, La Repubblica, La Stampa, Belsat, Le Monde ve Politico da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/moskovayi-gazeteciligi-oldurmekle-suclayan-washingtona-cevap-kustahlik-mi-aptallik-mi-1085236032.html
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avrupa birliği, josep borrell, rusya, sputnik, russia today (rt), yaptırım, gazetecilik
avrupa birliği, josep borrell, rusya, sputnik, russia today (rt), yaptırım, gazetecilik

Borrell, AB'nin Rus izleyicilere bilgi sağlamaya devam edeceğini savundu

15:20 26.06.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklayan Avrupa Birliği’nin (AB) diplomasi şefi Josep Borrell, Rusya’nın misillemesini kınayarak, Rusya'nın Avrupa medyasına erişim yasağına rağmen AB'nin “Rus izleyicilere bilgi sağlamaya devam edeceğini” savundu.
Yazılı açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin Rusya'nın AB ülkelerinden 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulama kararını kınadığını duyurdu.
"AB, Rus yetkililerin Rusya'da Avrupa medyasına erişimi engelleme yönündeki tamamen temelsiz kararını kınıyor" ifadesi kullanılan açıklamada, yasaklanan Avrupa medyasının gazetecilik ilke ve standartlarına göre çalıştığı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları da dahil olmak üzere Rus izleyicilere de gerçek bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, AB'nin yaptırım uyguladığı "Rus dezenformasyon ve propaganda yayın organlarının özgür ve bağımsız bir medyayı temsil etmediği" ve bu kuruluşların Rus yetkililerin kontrolü altında olduğu savunuldu.
Daha önce AB dış politika sözcüsü Peter Stano, bazı Rus medya kuruluşlarına erişimin yasaklanmasının ardından AB'nin Rusya'nın Avrupa medyasına yönelik misilleme tedbirlerini kınayan tek bir açıklama üzerinde anlaşamadığını, bu nedenle açıklamanın Avrupa diplomasisi başkanı Josep Borrell tarafından yapılacağını söylemişti.
Stano, AB’nin "genel olarak Rusya'nın kararını haksız bularak kınadığını” vurgularken, birliğin Rus medya kuruluşlarını "bağımsız bilgi kaynakları olmadıkları" iddiasıyla yasakladığını iddia ediyor.
Öte yandan her zamanki gibi AB bu iddiasına dair herhangi bir kanıt sunmadı.

AB, Rus medya kuruluşlarını yasaklamıştı

AB Konseyi 2 Mart 2022'de, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe sokmuştu.
Konsey, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarının "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve AB karşıtı dezenformasyon ile bilgi manipülasyonu" sona erene kadar yasaklandığını duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığından 25 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da AB'nin, 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı hatırlatılarak, mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulayacağı belirtilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığınca açıklanan, yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Der Spiegel, El Mundo, RAI, La Repubblica, La Stampa, Belsat, Le Monde ve Politico da bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
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