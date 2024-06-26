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Bisikleti banka kapısına kilitledi, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldı
Bisikleti banka kapısına kilitledi, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Rize'de bir kişi, bisikletini bankanın kapısına kilitleyince içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar içeride kilitli kaldı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T13:47+0300
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Rize'de bir kişi Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankanın kapısına bisikletini kilitleyip oradan uzaklaştı. Bankanın içerisinde bulunan vatandaşlar ise kapıyı açamadıkları için içeride mahsur kaldı. O esnada dışarıda bulunan Hasan Kolay isimli bir vatandaş olayı fark edince cep telefonu ile o anları kaydetmeye başladı. Dışarıda bulunan vatandaşların da yardımıyla içeride mahsur kalanları bisikleti kapıyla beraber içeriye sokarak dışarı çıkarttı.'Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız'Rize'de bu tür olayların yaşanabildiğini ifade eden Hasan Kolay, “Biz bu ağacın altında tesadüfen çay içiyorduk. Benim yüzüm bankaya doğruydu. Bizim bir kardeşimiz vardı bankanın kapısını hafifçe araladı. Tam açılmıyordu. Bankanın kapısına bir adam bisikletini kilitledi. Dışarı çıkmak istiyor fakat dışarı çıkamadılar. Adam bisikletini sağlama alıp çekip gitmiş oradan. Müşteri olarak tanıdığımız biri vardı. Dışarı çıkmak istiyordu. Biz de oraya yöneldik. Burası Rize bize bu olay normal geldi. Dışarıda bir yerde bulunanlara farklı gelir. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ben de önce bu olayı görüntülemek istedim. Bizim buralarda yaşanan olayları millete gösterelim dedik. Bankanın kapısından insanları çıkarmaya çalıştık. Bayağı bir bekledik ama adam gelmedi. İlerleyen saatlerde gelmiştir. Rize'nin dışındaki dostlarımız aradı. Çok gülenler de oldu. Tepkiler güzel oldu. Bizim Rize'de yaşam şeklimiz fıkra gibidir. Bu da bir rastlantıdır. Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız" şeklinde konuştu.
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Bisikleti banka kapısına kilitledi, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldı

13:47 26.06.2024
© İHA / ALİ MAŞALACI - HASAN FEHMİ DEMİR-AW234154Bisikleti banka kapısına kilitledi, içeridekiler mahsur kaldı
Bisikleti banka kapısına kilitledi, içeridekiler mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© İHA / ALİ MAŞALACI - HASAN FEHMİ DEMİR-AW234154
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Rize'de bir kişi, bisikletini bankanın kapısına kilitleyince içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar içeride kilitli kaldı.
Rize'de bir kişi Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankanın kapısına bisikletini kilitleyip oradan uzaklaştı. Bankanın içerisinde bulunan vatandaşlar ise kapıyı açamadıkları için içeride mahsur kaldı. O esnada dışarıda bulunan Hasan Kolay isimli bir vatandaş olayı fark edince cep telefonu ile o anları kaydetmeye başladı.
Dışarıda bulunan vatandaşların da yardımıyla içeride mahsur kalanları bisikleti kapıyla beraber içeriye sokarak dışarı çıkarttı.

'Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız'

Rize'de bu tür olayların yaşanabildiğini ifade eden Hasan Kolay, “Biz bu ağacın altında tesadüfen çay içiyorduk. Benim yüzüm bankaya doğruydu. Bizim bir kardeşimiz vardı bankanın kapısını hafifçe araladı. Tam açılmıyordu. Bankanın kapısına bir adam bisikletini kilitledi. Dışarı çıkmak istiyor fakat dışarı çıkamadılar. Adam bisikletini sağlama alıp çekip gitmiş oradan. Müşteri olarak tanıdığımız biri vardı. Dışarı çıkmak istiyordu. Biz de oraya yöneldik. Burası Rize bize bu olay normal geldi. Dışarıda bir yerde bulunanlara farklı gelir. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ben de önce bu olayı görüntülemek istedim. Bizim buralarda yaşanan olayları millete gösterelim dedik. Bankanın kapısından insanları çıkarmaya çalıştık. Bayağı bir bekledik ama adam gelmedi. İlerleyen saatlerde gelmiştir. Rize'nin dışındaki dostlarımız aradı. Çok gülenler de oldu. Tepkiler güzel oldu. Bizim Rize'de yaşam şeklimiz fıkra gibidir. Bu da bir rastlantıdır. Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız" şeklinde konuştu.
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