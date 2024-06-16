https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/adanada-damdan-atlayan-kurbanlik-keci-elektrik-tellerine-takili-kaldi-1084904040.html
Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı
Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı
Sputnik Türkiye
Adana’da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T14:30+0300
2024-06-16T14:30+0300
2024-06-16T14:30+0300
türkiye
kurbanlık
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bayram
adana
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Adana'da kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı. Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/antalya-havalimani-rekor-kirdi-her-dakikada-1-ucak-iniyor-1084903148.html
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kurbanlık, türkiye, bayram, adana
kurbanlık, türkiye, bayram, adana
Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı
Adana’da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı.
Adana'da kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı. Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi.