https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/adanada-damdan-atlayan-kurbanlik-keci-elektrik-tellerine-takili-kaldi-1084904040.html

Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı

Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı

Sputnik Türkiye

Adana’da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T14:30+0300

2024-06-16T14:30+0300

2024-06-16T14:30+0300

türkiye

kurbanlık

türkiye

bayram

adana

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Adana'da kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı. Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi.

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kurbanlık, türkiye, bayram, adana