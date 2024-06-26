https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bir-doneme-damgasini-vurmustu-icq-resmen-kapandi-1085242567.html
Bir döneme damgasını vurmuştu: ICQ resmen kapandı
Bir döneme damgasını vurmuştu: ICQ resmen kapandı
Sputnik Türkiye
2000'li yılların başında Türkiye'de de oldukça popüler olan ICQ mesajlaşma programı kullanımdan kaldırıldı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T12:35+0300
2024-06-26T12:35+0300
2024-06-26T12:35+0300
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2000'li yılların başında Türkiye'deki en popüler anlık mesajlaşma servislerinden biri olan ICQ 26 Haziran'da çalışmayı durdurdu.24 Mayıs'ta hizmetin kapatılılacağı duyurulmuş, kullanıcılar için VK Messenger'ı ve işletmeler için VK WorkSpace platformuna dayalı kurumsal bir hizmeti geliştirmeye odaklanılacağı ve ICQ çalışanlarının bu ekiplere katılacağını dile getirilmişti.Rusya merkezli VK şirketi, 2010 yılından bu yana ICQ’nun sahibi olarak hizmet sağlıyordu. Geçen ay yayımlanan bir duyuruda ICQ ‘nun kapanacağını duyurmuştular. Bugün yapılan duyuruda ise, "Servis çalışmalarını tamamladı. VK Messenger" ve VK Workspace'te arkadaşlarınızla iletişim kurmaya devam edin" cümlesine yer verildi.ICQ, ilk olarak Mirabilis tarafından 1996 yılında piyasaya sürülmüştü ve kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. ICQ da MSN Messenger gibi diğer anlık mesajlaşma servisleriyle birlikte internetin ilk dönemlerinde oldukça popüler uygulamalardan biriydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/dunya-saglik-orgutu-acikladi-her-yil-alkol-kullanimi-nedeniyle-26-milyon-kisi-oluyor-1085239768.html
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Bir döneme damgasını vurmuştu: ICQ resmen kapandı
2000'li yılların başında Türkiye'de de oldukça popüler olan ICQ mesajlaşma programı kullanımdan kaldırıldı.
2000'li yılların başında Türkiye'deki en popüler anlık mesajlaşma servislerinden biri olan ICQ 26 Haziran'da çalışmayı durdurdu.
24 Mayıs'ta hizmetin kapatılılacağı duyurulmuş, kullanıcılar için VK Messenger'ı ve işletmeler için VK WorkSpace platformuna dayalı kurumsal bir hizmeti geliştirmeye odaklanılacağı ve ICQ çalışanlarının bu ekiplere katılacağını dile getirilmişti.
Rusya merkezli VK şirketi, 2010 yılından bu yana ICQ’nun sahibi olarak hizmet sağlıyordu. Geçen ay yayımlanan bir duyuruda ICQ ‘nun kapanacağını duyurmuştular. Bugün yapılan duyuruda ise, "Servis çalışmalarını tamamladı. VK Messenger" ve VK Workspace'te arkadaşlarınızla iletişim kurmaya devam edin" cümlesine yer verildi.
ICQ, ilk olarak Mirabilis tarafından 1996 yılında piyasaya sürülmüştü ve kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. ICQ da MSN Messenger gibi diğer anlık mesajlaşma servisleriyle birlikte internetin ilk dönemlerinde oldukça popüler uygulamalardan biriydi.