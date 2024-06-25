https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisadaki-48lik-deprem-aninda-kaydedilen-ses-ortaya-cikti-1085201033.html

Manisa'daki 4.8'lik deprem anında kaydedilen ses ortaya çıktı

Manisa'daki 4.8'lik deprem anında kaydedilen ses ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Gece yarısı 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürmesine rağmen... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T12:48+0300

2024-06-25T12:48+0300

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türkiye

manisa

deprem

son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti. Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/naci-gorurden-manisa-depremi-uyarisi-hasarli-binalardan-uzan-durun-1085193413.html

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