https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisadaki-48lik-deprem-aninda-kaydedilen-ses-ortaya-cikti-1085201033.html
Manisa'daki 4.8'lik deprem anında kaydedilen ses ortaya çıktı
Manisa'daki 4.8'lik deprem anında kaydedilen ses ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Gece yarısı 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürmesine rağmen... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T12:48+0300
2024-06-25T12:48+0300
2024-06-25T12:48+0300
türkiye
manisa
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son dakika
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti. Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/naci-gorurden-manisa-depremi-uyarisi-hasarli-binalardan-uzan-durun-1085193413.html
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manisa, deprem, son dakika
manisa, deprem, son dakika
Manisa'daki 4.8'lik deprem anında kaydedilen ses ortaya çıktı
Gece yarısı 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürmesine rağmen depremin korkunç sesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti.
Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor.