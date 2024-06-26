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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/urdun-disisleri-bakani-netanyahunun-arkasini-toplamayacak-gazzeye-asker-gondermeyecegiz-1085256344.html
Ürdün Dışişleri Bakanı: Netanyahu'nun arkasını toplamayacak, Gazze'ye asker göndermeyeceğiz
Ürdün Dışişleri Bakanı: Netanyahu'nun arkasını toplamayacak, Gazze'ye asker göndermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Gazze'de ‘İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun arkasını toplamayacağını’ ve Gazze Şeridi'ne işgalci İsrail... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T16:57+0300
2024-06-26T16:57+0300
israil- filistin çatışması
israil
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benyamin netanyahu
ortadoğu
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ürdünlü Bakan Safedi, "Netanyahu'nun arkasını toplamayacağız. Biz onun oluşturduğu felaketin gerçekliğiyle yüzleşenlerin yerindeyken, işgalci İsrail güçlerinin yerine Gazze'ye askeri güç göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.İki devletli çözüm vurgusu yapan Safedi, "Biz sadece savaşı durdurmak için değil, aynı zamanda iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için bir plan istediğimizi söylüyoruz. Bu da aslında, Gazze'yi işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanından ayrı bir şekilde ele alan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceği anlamına geliyor" diye konuştu.Safedi, "Netanyahu ve aşırılık yanlısı bakanlarının bölgeyi yıkıma uğratacak başka eylemlerde bulunmasına izin verilemez. Bölgesel çatışmanın genişleme tehlikesi gün geçtikçe artıyor ve bu durum hepimizi acil harekete geçmeye yöneltiyor, Arap dünyası buna hazır" açıklamasında bulundu.Ürdünlü Bakan, "İsrail hükümeti barış istemiyor ve Gazze'ye yönelik savaşın sürdürülmesine izin verilemez, bu savaş durdurulmalı" şeklinde konuştu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/hakan-fidan-yanitladi-turkiye-bricse-uye-olacak-mi--1085181783.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, ürdün, yunanistan
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Ürdün Dışişleri Bakanı: Netanyahu'nun arkasını toplamayacak, Gazze'ye asker göndermeyeceğiz

16:57 26.06.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIÜrdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Gazze'de ‘İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun arkasını toplamayacağını’ ve Gazze Şeridi'ne işgalci İsrail güçlerinin yerini alması için asker göndermeyeceğini söyledi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ürdünlü Bakan Safedi, "Netanyahu'nun arkasını toplamayacağız. Biz onun oluşturduğu felaketin gerçekliğiyle yüzleşenlerin yerindeyken, işgalci İsrail güçlerinin yerine Gazze'ye askeri güç göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İki devletli çözüm vurgusu yapan Safedi, "Biz sadece savaşı durdurmak için değil, aynı zamanda iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için bir plan istediğimizi söylüyoruz. Bu da aslında, Gazze'yi işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanından ayrı bir şekilde ele alan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceği anlamına geliyor" diye konuştu.
Safedi, "Netanyahu ve aşırılık yanlısı bakanlarının bölgeyi yıkıma uğratacak başka eylemlerde bulunmasına izin verilemez. Bölgesel çatışmanın genişleme tehlikesi gün geçtikçe artıyor ve bu durum hepimizi acil harekete geçmeye yöneltiyor, Arap dünyası buna hazır" açıklamasında bulundu.
Ürdünlü Bakan, "İsrail hükümeti barış istemiyor ve Gazze'ye yönelik savaşın sürdürülmesine izin verilemez, bu savaş durdurulmalı" şeklinde konuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
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