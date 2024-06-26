https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/azerbaycan-savunma-bakani-hasanov-kardes-turkiye-ile-ortak-uretim-gerceklestirecegiz-1085251393.html
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Kardeş Türkiye ile ortak üretim gerçekleştireceğiz
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Kardeş Türkiye ile ortak üretim gerçekleştireceğiz
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye'nin savunma sanayisinin çok hızlı geliştiğini ifade ederek, "Kardeş Türkiye'nin imkanlarını değerlendirip... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T15:24+0300
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zakir hasanov
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savunma sanayi
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla resmi haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye ile askeri ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.Türkiye’nin savunma sanayindeki tecrübelerinden Azerbaycan’ın da faydalandığını belirten Hasanov, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in talimatları doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleriyle yakın iş birliği içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun önde gelen ordularından biridir. Özellikle, kardeş Türkiye'nin savunma sanayisi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sadece 'Bayraktar' ve 'Akıncı'lardan bahsetmiyoruz, diğer konularda da önemli gelişmeler var. Türkiye'nin savunma sanayisi özellikle son yıllarda büyük ilerleme kaydetti" dedi."Bütün alanlarda iş birliği mevcut"Türkiye'nin askeri iş birliği konusunda ilk sırada yer aldığını ifade eden Hasanov, "Şuşa Beyannamesi'ne göre biz müttefikiz. İki ülkenin entegrasyonu sadece eğitimde ve tatbikatta değil, bütün alanlarda mevcuttur. Biz ortak faaliyet gösteriyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok meşhur bir sözü var, ‘İki devlet bir millet.’ Şu anda büyük işler yapılıyor. Şimdiden kendimize yeni füzeler ve roketler temin etme görevini belirledik. Bu yönde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Azerbaycan sevindirici sonuçlarla karşı karşıya. Umarım, en modern silah, teçhizat ve mühimmatı kendimize sağlayacağız. Kardeş Türkiye'nin imkanlarını değerlendirip ortak üretim gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-himars-sistemlerini-kullanan-yabanci-uzmanlar-yok-edildi-1085250601.html
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zakir hasanov, azerbaycan, savunma sanayi, türkiye
zakir hasanov, azerbaycan, savunma sanayi, türkiye
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Kardeş Türkiye ile ortak üretim gerçekleştireceğiz
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye'nin savunma sanayisinin çok hızlı geliştiğini ifade ederek, "Kardeş Türkiye'nin imkanlarını değerlendirip ortak üretim gerçekleştireceğiz" dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla resmi haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye ile askeri ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin savunma sanayindeki tecrübelerinden Azerbaycan’ın da faydalandığını belirten Hasanov, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in talimatları doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleriyle yakın iş birliği içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun önde gelen ordularından biridir. Özellikle, kardeş Türkiye'nin savunma sanayisi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sadece 'Bayraktar' ve 'Akıncı'lardan bahsetmiyoruz, diğer konularda da önemli gelişmeler var. Türkiye'nin savunma sanayisi özellikle son yıllarda büyük ilerleme kaydetti" dedi.
"Bütün alanlarda iş birliği mevcut"
Türkiye'nin askeri iş birliği konusunda ilk sırada yer aldığını ifade eden Hasanov, "Şuşa Beyannamesi'ne göre biz müttefikiz. İki ülkenin entegrasyonu sadece eğitimde ve tatbikatta değil, bütün alanlarda mevcuttur. Biz ortak faaliyet gösteriyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok meşhur bir sözü var, ‘İki devlet bir millet.’ Şu anda büyük işler yapılıyor. Şimdiden kendimize yeni füzeler ve roketler temin etme görevini belirledik. Bu yönde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Azerbaycan sevindirici sonuçlarla karşı karşıya. Umarım, en modern silah, teçhizat ve mühimmatı kendimize sağlayacağız. Kardeş Türkiye'nin imkanlarını değerlendirip ortak üretim gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.