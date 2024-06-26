https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ayvacikta-makilik-alanda-cikan-yangin-assos-antik-kentine-ulasti-1085261703.html

Ayvacık'ta makilik alanda çıkan yangın Assos Antik Kenti'ne ulaştı

Ayvacık'ta makilik alanda çıkan yangın Assos Antik Kenti'ne ulaştı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T18:40+0300

2024-06-26T18:40+0300

2024-06-26T18:40+0300

antik kent

ayvacık

yangın

orman yangını

türkiye

assos antik kenti

assos

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki Assos Antik Kenti'ne sıçrarken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ayvalikta-cop-depolama-alaninda-yangin-alevler-kucukkoy-sarimsakli-istikametine-ilerliyor-1085206457.html

ayvacık

türkiye

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