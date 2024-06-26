https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ayvacikta-makilik-alanda-cikan-yangin-assos-antik-kentine-ulasti-1085261703.html
Ayvacık'ta makilik alanda çıkan yangın Assos Antik Kenti'ne ulaştı
Ayvacık'ta makilik alanda çıkan yangın Assos Antik Kenti'ne ulaştı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T18:40+0300
2024-06-26T18:40+0300
2024-06-26T18:40+0300
antik kent
ayvacık
yangın
orman yangını
türkiye
assos antik kenti
assos
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki Assos Antik Kenti'ne sıçrarken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ayvalikta-cop-depolama-alaninda-yangin-alevler-kucukkoy-sarimsakli-istikametine-ilerliyor-1085206457.html
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antik kent, ayvacık, yangın, orman yangını, assos antik kenti, assos
Ayvacık'ta makilik alanda çıkan yangın Assos Antik Kenti'ne ulaştı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki Assos Antik Kenti'ne sıçrarken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.