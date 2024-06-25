https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ayvalikta-cop-depolama-alaninda-yangin-alevler-kucukkoy-sarimsakli-istikametine-ilerliyor-1085206457.html

Ayvalık'ta çıkan yangın makilik alana sıçradı: Alevler Küçükköy-Sarımsaklı istikametine ilerliyor

Ayvalık'ta çıkan yangın makilik alana sıçradı: Alevler Küçükköy-Sarımsaklı istikametine ilerliyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T15:13+0300

2024-06-25T15:13+0300

2024-06-25T15:17+0300

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orman yangını

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük civarında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Şiddetli poyrazın etkisiyle büyüyen alevler Sarımsaklı plajının da olduğu ormanlık alana doğru ilerliyor.Alevlere havadan Orman Bakanlığı'na ait 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı iş makineleri ve 60 personel müdahale ediliyor. Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyelerine ait ekiplerin de dahil olduğu söndürme çalışmaları devam ederken yangının şiddetli rüzgar sebebiyle Küçükköy ve Sarımsaklı istikametine hızlı bir şekilde ilerlediği bildirildi.

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