https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ayvalikta-cop-depolama-alaninda-yangin-alevler-kucukkoy-sarimsakli-istikametine-ilerliyor-1085206457.html
Ayvalık'ta çıkan yangın makilik alana sıçradı: Alevler Küçükköy-Sarımsaklı istikametine ilerliyor
Ayvalık'ta çıkan yangın makilik alana sıçradı: Alevler Küçükköy-Sarımsaklı istikametine ilerliyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T15:13+0300
2024-06-25T15:13+0300
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük civarında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Şiddetli poyrazın etkisiyle büyüyen alevler Sarımsaklı plajının da olduğu ormanlık alana doğru ilerliyor.Alevlere havadan Orman Bakanlığı'na ait 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı iş makineleri ve 60 personel müdahale ediliyor. Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyelerine ait ekiplerin de dahil olduğu söndürme çalışmaları devam ederken yangının şiddetli rüzgar sebebiyle Küçükköy ve Sarımsaklı istikametine hızlı bir şekilde ilerlediği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ak-parti-diyarbakir-il-baskani-ocaktan-aniz-yanginlarina-iliskin-aciklama-1085180994.html
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ayvalık, yangın, orman yangını, çöp
Ayvalık'ta çıkan yangın makilik alana sıçradı: Alevler Küçükköy-Sarımsaklı istikametine ilerliyor
15:13 25.06.2024 (güncellendi: 15:17 25.06.2024)
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının şiddetli rüzgar sebebiyle Küçükköy ve Sarımsaklı istikametine hızlı bir şekilde ilerlediği belirtiliyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük civarında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Şiddetli poyrazın etkisiyle büyüyen alevler Sarımsaklı plajının da olduğu ormanlık alana doğru ilerliyor.
Alevlere havadan Orman Bakanlığı'na ait 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı iş makineleri ve 60 personel müdahale ediliyor.
Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.
Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyelerine ait ekiplerin de dahil olduğu söndürme çalışmaları devam ederken yangının şiddetli rüzgar sebebiyle Küçükköy ve Sarımsaklı istikametine hızlı bir şekilde ilerlediği bildirildi.