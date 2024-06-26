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Adalet Bakanı Tunç'tan Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T13:20+0300
2024-06-26T13:20+0300
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adalet bakanı
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.Konunun yargıda devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir" diye konuştu.Adalet Bakanı Tunç açıklamasında ayrıca 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini dile getirdi.Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir" dedi.Bakan Tunç 'etki ajanlığı' tartışmalarına yanıt verdi'Etki ajanlığı' tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, konuya ilişkin şu cümleleri kaydetti:
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, sinan ateş
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, sinan ateş

Adalet Bakanı Tunç'tan Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin açıklama

13:20 26.06.2024
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AA / Emin Sansar
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.
Konunun yargıda devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir" diye konuştu.
Adalet Bakanı Tunç açıklamasında ayrıca 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini dile getirdi.
Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir" dedi.

Bakan Tunç 'etki ajanlığı' tartışmalarına yanıt verdi

'Etki ajanlığı' tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.
Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, konuya ilişkin şu cümleleri kaydetti:

Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus.

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