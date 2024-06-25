https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/zelenskiyin-danismani-kirimda-bariscil-bir-yasama-dair-hicbir-isaret-bulunamaz-1085204841.html
Zelenskiy’in danışmanı: Kırım'da barışçıl yaşama dair hiçbir işaret bulunamaz
Zelenskiy’in danışmanı: Kırım'da barışçıl yaşama dair hiçbir işaret bulunamaz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Kırım’a bağlı Sivastopol şehrine yönelik ABD yapımı ATACMS füze saldırısının... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T14:04+0300
2024-06-25T14:04+0300
2024-06-25T14:04+0300
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Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Podolyak, “Kırım'da plajlar, turistik bölgeler ve diğer hayali barışçıl yaşam işaretleri yoktur, olamaz” ifadelerini kullanırken, Kırım’ın aynı zamanda yüzlerce doğrudan askeri hedefin bulunduğu büyük bir askeri kamp ve depo olduğunu savundu.Podolyak’ın Kırım hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu sözlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi ordusunun Kırım'ı temizleme konseptinin yüzde yüz kopyası olduğuna dikkat çekerken, “Bugün, bu konsepte Amerikan silahları ve modern uluslararası terörizm metodolojisi eklenmiş, ancak dolgu aynı kalmıştır. Bu Nazizm’dir” diye konuştu.Ukrayna ordusu, 23 Haziran'da misket bombalarıyla donatılmış 5 ABD yapımı ATACMS taktik füzesiyle Sivastopol'a kasıtlı bir terör saldırısı düzenlemişti.Bir füzenin parça tesirli başlığının havada patlaması sonrası Sivastopol'deki halk plaında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.Son verilere göre, 27'si çocuk olmak üzere 82'si hastaneye kaldırılan 150'den fazla kişi çeşitli derecelerde yaralandı.Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu ikisi çocuk 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin yaralandığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli ATACMS taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.Sivastopol'deki plajın Pentagon’un gönderdiği ATACMS füzeleri ile bombalanmasını değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sivastopol ve Dağıstan'daki terör saldırılarının Rusya’da sivil yaşamı bozmak için kasıtlı olarak tasarlandığını vurgulamıştı.Ukraynalıların şehre misket bombalarıyla donatılmış ATACMS füzeleri gönderdiğini hatırlatan Ritter, “Kiev, 2014'ten bu yana Rus sivil yerleşim yerlerini, sadece Rus sivillere ölüm ve yıkım yaşatmak amacıyla bombalıyor. Bu bir terör eylemidir ve ATACMS füzelerinin ABD'nin kapsamlı istihbarat desteği olmadan kullanılamayacağı düşünüldüğünde, bu, ABD'nin Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği bir eylemdir" dedi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene ise ATACMS füzelerinin ABD istihbaratının desteğiyle yönetildiğine atıfta bulunarak, “ABD ordusu tarafından korunması gereken tek sınır ABD'nin kendi sınırıdır” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/rusya-abd-sivastopola-yapilan-fuzeli-saldiriya-dogrudan-karismistir-1085183569.html
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mihail podolyak, ukrayna, kiev, kırım, sivastopol, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd
mihail podolyak, ukrayna, kiev, kırım, sivastopol, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd
Zelenskiy’in danışmanı: Kırım'da barışçıl yaşama dair hiçbir işaret bulunamaz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Kırım’a bağlı Sivastopol şehrine yönelik ABD yapımı ATACMS füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Kırım'da barışçıl bir yaşamın olmaması gerektiğini söyledi.
Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Podolyak, “Kırım'da plajlar, turistik bölgeler ve diğer hayali barışçıl yaşam işaretleri yoktur, olamaz” ifadelerini kullanırken, Kırım’ın aynı zamanda yüzlerce doğrudan askeri hedefin bulunduğu büyük bir askeri kamp ve depo olduğunu savundu.
Podolyak’ın Kırım hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu sözlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi ordusunun Kırım'ı temizleme konseptinin yüzde yüz kopyası olduğuna dikkat çekerken, “Bugün, bu konsepte Amerikan silahları ve modern uluslararası terörizm metodolojisi eklenmiş, ancak dolgu aynı kalmıştır. Bu Nazizm’dir” diye konuştu.
Ukrayna ordusu, 23 Haziran'da misket bombalarıyla donatılmış 5 ABD yapımı ATACMS taktik füzesiyle Sivastopol'a kasıtlı bir terör saldırısı düzenlemişti.
Bir füzenin parça tesirli başlığının havada patlaması sonrası Sivastopol'deki halk plaında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Son verilere göre, 27'si çocuk olmak üzere 82'si hastaneye kaldırılan 150'den fazla kişi çeşitli derecelerde yaralandı.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu ikisi çocuk 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli ATACMS taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.
Sivastopol'deki plajın Pentagon’un gönderdiği ATACMS füzeleri ile bombalanmasını değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sivastopol ve Dağıstan'daki terör saldırılarının Rusya’da sivil yaşamı bozmak için kasıtlı olarak tasarlandığını vurgulamıştı.
Ukraynalıların şehre misket bombalarıyla donatılmış ATACMS füzeleri gönderdiğini hatırlatan Ritter, “Kiev, 2014'ten bu yana Rus sivil yerleşim yerlerini, sadece Rus sivillere ölüm ve yıkım yaşatmak amacıyla bombalıyor. Bu bir terör eylemidir ve ATACMS füzelerinin ABD'nin kapsamlı istihbarat desteği olmadan kullanılamayacağı düşünüldüğünde, bu, ABD'nin Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği bir eylemdir" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene ise ATACMS füzelerinin ABD istihbaratının desteğiyle yönetildiğine atıfta bulunarak, “ABD ordusu tarafından korunması gereken tek sınır ABD'nin kendi sınırıdır” ifadelerini kullanmıştı.