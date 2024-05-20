https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/londra-mahkemesinden-kritik-assange-karari--1084015108.html
Londra Yüksek Mahkemesi'nden kritik Assange kararı
Londra Yüksek Mahkemesi'nden kritik Assange kararı
Sputnik Türkiye
Londra Yüksek Mahkemesi Julian Assange'ın lehine karar vererek ABD'ye iade edilme kararına itiraz hakkı sağlayacağını duyurdu. 52 yaşındaki gazetecinin... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T14:53+0300
2024-05-20T14:53+0300
2024-05-20T15:04+0300
dünya
julian assange
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ABD'nin Irak'ta işlediği uluslararası suçları ortaya çıkaran gazeteci Julian Assange'ın ABD'de iadesine karşı itiraz hakkının olacağı açıklandı. ABD, Assange'ı ülkede yargılamak istiyordu. Birçok aktivist ise Assange'i ABD'ye iade etmenin gazetecininin 'ölümü' anlamına geleceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190930/assange-hapishanede-her-turlu-iskenceye-maruz-kaliyor-gunde-23-saate-kadar-ayakta-tutuluyor-ve-1040288826.html
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julian assange
Londra Yüksek Mahkemesi'nden kritik Assange kararı
14:53 20.05.2024 (güncellendi: 15:04 20.05.2024)
Londra Yüksek Mahkemesi Julian Assange'ın lehine karar vererek ABD'ye iade edilme kararına itiraz hakkı sağlayacağını duyurdu. 52 yaşındaki gazetecinin şimdilik Belmarsh Hapishanesi'nde kalmaya devam edeceği açıklandı.
ABD'nin Irak'ta işlediği uluslararası suçları ortaya çıkaran gazeteci Julian Assange'ın ABD'de iadesine karşı itiraz hakkının olacağı açıklandı.
ABD, Assange'ı ülkede yargılamak istiyordu.
Birçok aktivist ise Assange'i ABD'ye iade etmenin gazetecininin 'ölümü' anlamına geleceğini ifade etmişti.