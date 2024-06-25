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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ukraynanin-abye-katilim-muzakereleri-basladi-1085213951.html
Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği için katılım müzakereleri resmen başlatılırken, müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetlerarası konferansının... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T17:29+0300
2024-06-25T17:29+0300
ukrayna krizi
ab üyeliği
ukrayna
avrupa birliği
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AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB-Ukrayna arasında katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetlerarası konferansın açılışını yaptı.Lahbib, "Bu hepimiz için tarihi bir an ve ilişkilerimizde bir dönüm noktası arz ediyor" dedi.AB'nin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınadığını yineleyen Lahbib, "AB, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğü ile Rusya'nın saldırganlığı karşısında doğal meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini yinelemektedir. AB, ortaklarıyla birlikte Ukrayna'nın güvenlik taahhüdüne katkıda bulunma kararlılığını sürdürmektedir" diye konuştu.Lahbib, "Bugün başlattığımız katılım müzakereleri zorlu olacak. Kararlılıkla bunu başarılı bir sonuca ulaştıracağınıza güveniyoruz. Çabalarınızda sizi destekleyeceğiz. AB'nin tam üyesi olarak sizi aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ise videokonferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, "Ukrayna ve Avrupa için tarihi bir gün, tarihi bir an" dedi.Toplantıda sunacakları müzakere pozisyon belgesinin AB tarafından olumlu karşılanacağından emin olduğunu belirten Şmıgal, "Ukrayna'nın gelecekteki üyeliği, Avrupa'nın mevcut zorluklarına verilecek en iyi yanıt ve AB'yi güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır" ifadesini kullandı.İlkleri içeriyorUkrayna, Rusya'nın saldırısından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusu yaptı, adaylık statüsünü 23 Haziran 2022'de aldı. Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde verildi.AB ilk kez bir ülke ile başvuru tarihinin üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesinin ardından müzakereleri başlatmış oldu. Ayrıca AB ilk defa fiilen savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına oturdu.Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşamasını oluşturuyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/orban-ukraynanin-ab-uyelik-surecini-engellemeyecek-1085197680.html
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ab üyeliği, ukrayna, avrupa birliği
ab üyeliği, ukrayna, avrupa birliği

Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı

17:29 25.06.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGUkrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
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Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği için katılım müzakereleri resmen başlatılırken, müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetlerarası konferansının açılışı gerçekleşti.
AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB-Ukrayna arasında katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetlerarası konferansın açılışını yaptı.
Lahbib, "Bu hepimiz için tarihi bir an ve ilişkilerimizde bir dönüm noktası arz ediyor" dedi.
AB'nin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınadığını yineleyen Lahbib, "AB, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğü ile Rusya'nın saldırganlığı karşısında doğal meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini yinelemektedir. AB, ortaklarıyla birlikte Ukrayna'nın güvenlik taahhüdüne katkıda bulunma kararlılığını sürdürmektedir" diye konuştu.
Lahbib, "Bugün başlattığımız katılım müzakereleri zorlu olacak. Kararlılıkla bunu başarılı bir sonuca ulaştıracağınıza güveniyoruz. Çabalarınızda sizi destekleyeceğiz. AB'nin tam üyesi olarak sizi aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ise videokonferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, "Ukrayna ve Avrupa için tarihi bir gün, tarihi bir an" dedi.
Toplantıda sunacakları müzakere pozisyon belgesinin AB tarafından olumlu karşılanacağından emin olduğunu belirten Şmıgal, "Ukrayna'nın gelecekteki üyeliği, Avrupa'nın mevcut zorluklarına verilecek en iyi yanıt ve AB'yi güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır" ifadesini kullandı.

İlkleri içeriyor

Ukrayna, Rusya'nın saldırısından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusu yaptı, adaylık statüsünü 23 Haziran 2022'de aldı. Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde verildi.
AB ilk kez bir ülke ile başvuru tarihinin üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesinin ardından müzakereleri başlatmış oldu. Ayrıca AB ilk defa fiilen savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına oturdu.
Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşamasını oluşturuyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.
Viktor Orban Ursula von der Leyen ile - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
Ukrayna krizi
Orban, Ukrayna'nın AB üyelik sürecini engellemeyecek
11:23
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