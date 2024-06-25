https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ukrayna-ordusu-bir-sehri-daha-teslim-etmeye-hazirlaniyor-toretskte-zorunlu-tahliye-basladi-1085198700.html

Ukrayna ordusu bir şehri daha teslim etmeye hazırlanıyor: Toretsk’te zorunlu tahliye başladı

Ukrayna ordusu bir şehri daha teslim etmeye hazırlanıyor: Toretsk’te zorunlu tahliye başladı

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin atadığı Donetsk Askeri Yönetimi Başkanı Vadim Filaşkin, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinde zorunlu tahliyenin başladığını duyurdu. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T11:37+0300

2024-06-25T11:37+0300

2024-06-25T11:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna

donetsk

tahliye

avdeyevka

harkov

rus ordusu

askeri operasyon

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Rus ordusunun ilerleyişini durduramayan Kiev rejimi cephe hattındaki yerleşim birimlerinin sakinlerini zorunlu şekilde tahliye etmeye çalışıyor.Ukrayna televizyonuna canlı yayında konuşan Filaşkin, “Toretsk şehrinde şimdi tahliye çok zorunlu bir şekilde yapılacak. Ayrıca cephe hattındaki diğer kasabalardan da tahliyeler devam ediyor” ifadesini kullandı.Toretsk’te 21 Haziran itibariyle yaklaşık 6 bin kişinin kaldığını anımsatan Ukraynalı yetkili, şu anda bu sayının 5 bin 500’e düştüğünü belirterek, “Halk her geçen gün şehri terk ediyor” diye ekledi.Daha önce Kiev rejimi, Avdeyevka şehrinden zorunlu olarak çocuklar ve yaşlılar tahliye edilmişti. Bazı sakinlerin kesinlikle tahliye olmayı reddettiği şehir Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.Son dönemlerde Ukrayna’nın Rusya sınırındaki Harkov ve Sumi bölgelerinde de vatandaşların zorunlu olarak tahliye edildiği bildiriliyor. Bu bölgelerin bazı ilçelerinin neredeyse tamamen boşaltıldığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rus-hava-savunma-gucleri-30-ukrayna-ihasini-engelledi-1085191189.html

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ukrayna, donetsk, tahliye, avdeyevka, harkov, rus ordusu, askeri operasyon