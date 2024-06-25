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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ukrayna-ordusu-bir-sehri-daha-teslim-etmeye-hazirlaniyor-toretskte-zorunlu-tahliye-basladi-1085198700.html
Ukrayna ordusu bir şehri daha teslim etmeye hazırlanıyor: Toretsk’te zorunlu tahliye başladı
Ukrayna ordusu bir şehri daha teslim etmeye hazırlanıyor: Toretsk’te zorunlu tahliye başladı
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin atadığı Donetsk Askeri Yönetimi Başkanı Vadim Filaşkin, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinde zorunlu tahliyenin başladığını duyurdu. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T11:37+0300
2024-06-25T11:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
donetsk
tahliye
avdeyevka
harkov
rus ordusu
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Rus ordusunun ilerleyişini durduramayan Kiev rejimi cephe hattındaki yerleşim birimlerinin sakinlerini zorunlu şekilde tahliye etmeye çalışıyor.Ukrayna televizyonuna canlı yayında konuşan Filaşkin, “Toretsk şehrinde şimdi tahliye çok zorunlu bir şekilde yapılacak. Ayrıca cephe hattındaki diğer kasabalardan da tahliyeler devam ediyor” ifadesini kullandı.Toretsk’te 21 Haziran itibariyle yaklaşık 6 bin kişinin kaldığını anımsatan Ukraynalı yetkili, şu anda bu sayının 5 bin 500’e düştüğünü belirterek, “Halk her geçen gün şehri terk ediyor” diye ekledi.Daha önce Kiev rejimi, Avdeyevka şehrinden zorunlu olarak çocuklar ve yaşlılar tahliye edilmişti. Bazı sakinlerin kesinlikle tahliye olmayı reddettiği şehir Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.Son dönemlerde Ukrayna’nın Rusya sınırındaki Harkov ve Sumi bölgelerinde de vatandaşların zorunlu olarak tahliye edildiği bildiriliyor. Bu bölgelerin bazı ilçelerinin neredeyse tamamen boşaltıldığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rus-hava-savunma-gucleri-30-ukrayna-ihasini-engelledi-1085191189.html
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ukrayna, donetsk, tahliye, avdeyevka, harkov, rus ordusu, askeri operasyon
ukrayna, donetsk, tahliye, avdeyevka, harkov, rus ordusu, askeri operasyon

Ukrayna ordusu bir şehri daha teslim etmeye hazırlanıyor: Toretsk’te zorunlu tahliye başladı

11:37 25.06.2024
© SputnikUkrayna - tahliye
Ukrayna - tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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Kiev rejiminin atadığı Donetsk Askeri Yönetimi Başkanı Vadim Filaşkin, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinde zorunlu tahliyenin başladığını duyurdu.
Rus ordusunun ilerleyişini durduramayan Kiev rejimi cephe hattındaki yerleşim birimlerinin sakinlerini zorunlu şekilde tahliye etmeye çalışıyor.
Ukrayna televizyonuna canlı yayında konuşan Filaşkin, “Toretsk şehrinde şimdi tahliye çok zorunlu bir şekilde yapılacak. Ayrıca cephe hattındaki diğer kasabalardan da tahliyeler devam ediyor” ifadesini kullandı.
Toretsk’te 21 Haziran itibariyle yaklaşık 6 bin kişinin kaldığını anımsatan Ukraynalı yetkili, şu anda bu sayının 5 bin 500’e düştüğünü belirterek, “Halk her geçen gün şehri terk ediyor” diye ekledi.
Daha önce Kiev rejimi, Avdeyevka şehrinden zorunlu olarak çocuklar ve yaşlılar tahliye edilmişti. Bazı sakinlerin kesinlikle tahliye olmayı reddettiği şehir Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.
Son dönemlerde Ukrayna’nın Rusya sınırındaki Harkov ve Sumi bölgelerinde de vatandaşların zorunlu olarak tahliye edildiği bildiriliyor. Bu bölgelerin bazı ilçelerinin neredeyse tamamen boşaltıldığı belirtiliyor.
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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