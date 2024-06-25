https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/turk-rock-muzigin-bilinen-grubu-duman-11-yil-sonra-geri-dondu--1085201371.html
Türk Rock müziğinin en popüler grubu Duman, 11 yıl sonra geri döndü
Türk Rock müziğinin en popüler grubu Duman, 11 yıl sonra geri döndü
Sputnik Türkiye
Türkçe rock müziğin en bilinen gruplarından biri olan Duman, 11 yıllık aradan sonra geri döndü. 16 parçalık yeni albümünden 'Nerde Benim Kafam' ve 'Kufi'... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T13:00+0300
2024-06-25T13:00+0300
2024-06-25T13:00+0300
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kaan tangöze
rock
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Uzun bir aradan sonra geri dönen Duman, 16 parçalık yeni albümünden ilk iki şarkıyı yayınladı.2013 yılında 'Darmaduman' albümünden sonra müzikseverlerden uzak kalan Duman, hayranlarını uzun süredir yeni bir albümle bekletmişti. Bekleyiş ardından Duman, 16 parçalık yeni albümünün ilk sinyallerini verdi.Albümün ilk etapta yayınlanan 2 şarkısı 'Nerde Benim Kafam' ve 'Kufi', oldu.
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müzik, duman, kaan tangöze, rock
müzik, duman, kaan tangöze, rock
Türk Rock müziğinin en popüler grubu Duman, 11 yıl sonra geri döndü
Türkçe rock müziğin en bilinen gruplarından biri olan Duman, 11 yıllık aradan sonra geri döndü. 16 parçalık yeni albümünden 'Nerde Benim Kafam' ve 'Kufi' isimli 2 şarkıyı yayınlayan Duman, sevenlerini heyecanlandırdı.
Uzun bir aradan sonra geri dönen Duman, 16 parçalık yeni albümünden ilk iki şarkıyı yayınladı.
2013 yılında 'Darmaduman' albümünden sonra müzikseverlerden uzak kalan Duman, hayranlarını uzun süredir yeni bir albümle bekletmişti. Bekleyiş ardından Duman, 16 parçalık yeni albümünün ilk sinyallerini verdi.
Albümün ilk etapta yayınlanan 2 şarkısı 'Nerde Benim Kafam' ve 'Kufi', oldu.