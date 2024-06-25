https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/turk-rock-muzigin-bilinen-grubu-duman-11-yil-sonra-geri-dondu--1085201371.html

Türk Rock müziğinin en popüler grubu Duman, 11 yıl sonra geri döndü

Türk Rock müziğinin en popüler grubu Duman, 11 yıl sonra geri döndü

Sputnik Türkiye

Türkçe rock müziğin en bilinen gruplarından biri olan Duman, 11 yıllık aradan sonra geri döndü. 16 parçalık yeni albümünden 'Nerde Benim Kafam' ve 'Kufi'... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T13:00+0300

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yaşam

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kaan tangöze

rock

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Uzun bir aradan sonra geri dönen Duman, 16 parçalık yeni albümünden ilk iki şarkıyı yayınladı.2013 yılında 'Darmaduman' albümünden sonra müzikseverlerden uzak kalan Duman, hayranlarını uzun süredir yeni bir albümle bekletmişti. Bekleyiş ardından Duman, 16 parçalık yeni albümünün ilk sinyallerini verdi.Albümün ilk etapta yayınlanan 2 şarkısı 'Nerde Benim Kafam' ve 'Kufi', oldu.

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müzik, duman, kaan tangöze, rock