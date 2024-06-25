https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/arda-guler-cekya-macinda-sahada-olacak-turkiye-gruptan-nasil-cikar--1085198502.html

Arda Güler, Çekya maçında sahada olacak: Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Arda Güler, Çekya maçında sahada olacak: Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Sputnik Türkiye

Türkiye için kritik öneme sahip Çekya maçında milli yıldız Arda Güler, sahada olacak. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T11:33+0300

2024-06-25T11:33+0300

2024-06-25T11:37+0300

spor

avrupa futbol şampiyonası

arda güler

portekiz

portekiz milli futbol takımı

çekya

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EURO 2024'te sakatlık riski nedeniyle Portekiz maçında yedek kalan Arda Güler, Çekya maçında çok yüksek ihtimalle sahada olacak. Bireysel antrenmanlarını tamamlayan Güler, ana takım ile çalışmalarına başladı.Ağrılar nedeniyle pazar günü yapılan antremanda bulunamayan Güler'in takıma döndüğü belirtildi. Genç yıldızın idmanın tamamında yer aldığı görüldü. Kökçü ve Günok sakatlıktan dolayı antremana katılamadı Tedavisi sona eren İrfan Can Kahveci de takımla çalışmalara başladı. Orkun Kökçü ve Mert Günok ise sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.Ay Yıldızlılar yarınki Çekya maçı öncesinde son çalışmasını bugün saat 12'de yapacak.Miller saat 17.15'te karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'a hareket edecek.Türkiye gruptan nasıl çıkar? İlk 16'ya kalmak için Türkiye'nin hala şansı var. Portekiz'e 3-0 yenilen millilerin gruptan çıkma koşulları şöyle görünüyor: Galibiyet DurumuA Milli Futbol Takımı, Çekya karşısında galip gelirse puanını 6’ya çıkaracak. Portekiz’in Gürcistan’a yenilmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak, ancak ikili averajda lider olan Portekiz birinci, Türkiye ise ikinci sırada yer alacak.Beraberlik DurumuTürkiye, Çekya maçından 1 puan alırsa puanını 4’e yükseltecek. Gürcistan’ın Portekiz’i yenmesi halinde Türkiye ve Gürcistan eşit puanda olacak. Ancak Türkiye, ikili averajda üstün olduğu için grup ikincisi olarak tur atlayacak.Mağlubiyet DurumuTürkiye, Çekya’ya yenilirse Çekya puanını 4’e çıkaracak. Gürcistan da kazanırsa genel averaja bakılacak. Çekya ve Gürcistan’ın son maçları kazanması durumunda Türkiye, grubunu son sırada tamamlayarak EURO 2024’e veda edecek.Üçüncülük DurumuTürkiye, Çekya’ya yenilir ve Gürcistan da puan kaybetmezse en iyi üçüncülük hesapları devreye girecek. Türkiye, diğer grup üçüncülerine göre Almanya’daki organizasyona devam edebilir.Maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.Saat 22.00’da başlayacak A Milli Takım’ın mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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