https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/besiktas-rafa-silvanin-transferi-icin-gorusmelere-basladigini-duyurdu-1085220719.html

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T20:12+0300

2024-06-25T20:12+0300

2024-06-25T20:12+0300

spor

portekiz

rafael alexandre fernandes ferreira da silva

istanbul

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

rafa silva

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Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.Rafa Silva kimdir?Rafa Silva 17 Mayıs 1993 yılında Portekiz’in Forte da Casa bölgesinde dünyaya geldi.Forvet arkası oyuncusu ayrıca sağ kanat ve sol kanat gibi bölgelerde forma giyebiliyor. 2016-2017 sezonunda 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga’dan Benfica’ya transfer olan oyuncu bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik katkı verdi.Oyuncunun kariyerinde Avrupa Şampiyonası , UEFA Uluslar Ligi, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/besiktas-portekizli-yildiz-ile-anlasma-sagladi-1085208206.html

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