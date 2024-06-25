https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/arda-gulerden-ispanyol-yildizi-veda-tesekkurler-kaptan--1085212889.html

Arda Güler'den İspanyol yıldızı veda: 'Teşekkürler kaptan'

Arda Güler'den İspanyol yıldızı veda: 'Teşekkürler kaptan'

Sputnik Türkiye

Arda Güler, Real Madrid'ten ayrılan Nacho Fernandez için 'Teşekkürler kaptan' yazılı bir mesaj paylaştı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T17:03+0300

2024-06-25T17:03+0300

2024-06-25T17:03+0300

spor

arda güler

real madrid

madrid

kaptan

ispanyol

yıldız

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083199641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_022df986519be3aeccbc5719194bc0d3.jpg

Arda Güler, 12 yıllık Real Madrid kariyerinin sonlandırarak takımdan ayrılan Nacho Fernandez için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Nacho'ya teşekkür eden Güler, sosyal medya hesabında şu fotoğrafı paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ronaldo-ile-selfie-cekilmek-icin-sahaya-atlayan-berat-euro-2024teki-tum-maclardan-men-edildi-1085208667.html

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, madrid, kaptan, ispanyol, yıldız, futbol