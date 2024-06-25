https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/arda-gulerden-ispanyol-yildizi-veda-tesekkurler-kaptan--1085212889.html
Arda Güler'den İspanyol yıldızı veda: 'Teşekkürler kaptan'
Arda Güler'den İspanyol yıldızı veda: 'Teşekkürler kaptan'
Sputnik Türkiye
Arda Güler, Real Madrid'ten ayrılan Nacho Fernandez için 'Teşekkürler kaptan' yazılı bir mesaj paylaştı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T17:03+0300
2024-06-25T17:03+0300
2024-06-25T17:03+0300
spor
arda güler
real madrid
madrid
kaptan
ispanyol
yıldız
futbol
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Arda Güler, 12 yıllık Real Madrid kariyerinin sonlandırarak takımdan ayrılan Nacho Fernandez için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Nacho'ya teşekkür eden Güler, sosyal medya hesabında şu fotoğrafı paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ronaldo-ile-selfie-cekilmek-icin-sahaya-atlayan-berat-euro-2024teki-tum-maclardan-men-edildi-1085208667.html
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arda güler, real madrid, madrid, kaptan, ispanyol, yıldız, futbol
arda güler, real madrid, madrid, kaptan, ispanyol, yıldız, futbol
Arda Güler'den İspanyol yıldızı veda: 'Teşekkürler kaptan'
Arda Güler, Real Madrid'ten ayrılan Nacho Fernandez için 'Teşekkürler kaptan' yazılı bir mesaj paylaştı.
Arda Güler, 12 yıllık Real Madrid kariyerinin sonlandırarak takımdan ayrılan Nacho Fernandez için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Nacho'ya teşekkür eden Güler, sosyal medya hesabında şu fotoğrafı paylaştı: