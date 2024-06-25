https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/surpriz-karar-iddiasi-asgari-ucrete-ara-zam-mi-geliyor-1085199273.html

Sürpriz karar iddiası: Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

Sürpriz karar iddiası: Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

Sputnik Türkiye

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrildi ancak ekonomi yönetimi ara zamma kapıyı kapattı. Yine de yaşanan son gelişmeler... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T12:10+0300

2024-06-25T12:10+0300

2024-06-25T12:10+0300

ekonomi

asgari ücret

zam

enflasyon

recep tayyip erdoğan

ekonomi

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Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Memurlar ve emekliler Temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacağı duyuruldu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan - CHP lideri Özel zirvesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşen görüşmeler sonrası asgari ücrete zam beklentileri yeniden gündeme geldi.Sürpriz zam iddiasıTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde AK Parti'nin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtiliyor.Kulislere yansıyan bu bilgilerde asgari ücret zammına dair bazı oranlar da dile getiriliyor.Peki asgari ücrete zam kararı alınırsa ne kadar zam yapılacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor.2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor.Bu iddialar gerçekleşirse Temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye yükseltilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-gozu-3-temmuzda-ne-oranda-zam-bekleniyor-1085189677.html

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asgari ücret, zam, enflasyon, recep tayyip erdoğan, ekonomi