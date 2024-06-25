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Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı, uyarı geldi: 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın'
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı, uyarı geldi: 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı. Ülke genelinde etkili olan sıcaklarla ilgili bir de uyarı geldi. Türkiye genelinde hava... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T06:39+0300
2024-06-25T06:40+0300
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Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uyarılarda çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söylendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor."Bu saatler arasında dışarı çıkmayın"Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, aşırı sıcakların birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirterek, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söyledi.Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, artan sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpmasına karşı uyardı. Dr. Ağırtaş, aşırı sıcakların birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirterek, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti. Bu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Dr. Ağırtaş, mecburen çıkılması durumunda ise güneş gözlüğü ve şapka takılmasının ve bol sıvı alınmasının önemine dikkat çekti.Dr. Ağırtaş, "Uzun süre güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya ve sıvı gıdalar almaya dikkat etmeliyiz. Güneş çarpması belirtileri arasında halsizlik, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve baş ağrısı yer almakta. Bu belirtilerle karşılaşıldığında acil servise başvurulması hayati önem taşımaktadır" dedi.Ayrıca sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için günlük en az 2-3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Ağırtaş, kafeinli içecekler yerine süt, taze meyve suyu ve bitki çaylarının tercih edilmesi, bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.Dr. Ağırtaş, aşırı soğuk içeceklerin mide kramplarına neden olabileceğini, dışarıda satılan yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini belirtti.Hava sıcaklıkları nasıl?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 20°C, 36°CAz bulutluİSTANBUL 21°C, 31°CAz bulutluKIRKLARELİ 19°C, 32°CAz bulutluKOCAELİ 22°C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 18°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHaberin DevamıDENİZLİ 26°C, 43°CParçalı ve az bulutluİZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 22°C, 39°CAz bulutlu ve açık📷AKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA 26°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 25°C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA 21°C, 39°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 36°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA 20°C, 37°CParçalı ve az bulutluSİVAS 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 20°C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP 21°C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 18°C, 25°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin, Rize ve Artvin kıyılarının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluARTVİN 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 22°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluMALATYA 20°C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu,öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAEge’de Fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı, uyarı geldi: 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın'

06:39 25.06.2024 (güncellendi: 06:40 25.06.2024)
© AA / Fatih HepokurAntalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA / Fatih Hepokur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı. Ülke genelinde etkili olan sıcaklarla ilgili bir de uyarı geldi. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki 2-3 gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uyarılarda çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söylendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

"Bu saatler arasında dışarı çıkmayın"

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, aşırı sıcakların birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirterek, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söyledi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, artan sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpmasına karşı uyardı. Dr. Ağırtaş, aşırı sıcakların birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirterek, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti. Bu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Dr. Ağırtaş, mecburen çıkılması durumunda ise güneş gözlüğü ve şapka takılmasının ve bol sıvı alınmasının önemine dikkat çekti.
Dr. Ağırtaş, "Uzun süre güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya ve sıvı gıdalar almaya dikkat etmeliyiz. Güneş çarpması belirtileri arasında halsizlik, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve baş ağrısı yer almakta. Bu belirtilerle karşılaşıldığında acil servise başvurulması hayati önem taşımaktadır" dedi.
Ayrıca sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için günlük en az 2-3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Ağırtaş, kafeinli içecekler yerine süt, taze meyve suyu ve bitki çaylarının tercih edilmesi, bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
Dr. Ağırtaş, aşırı soğuk içeceklerin mide kramplarına neden olabileceğini, dışarıda satılan yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini belirtti.

Hava sıcaklıkları nasıl?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DENİZLİ 26°C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
📷
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 21°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin, Rize ve Artvin kıyılarının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu,öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege’de Fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
Dolu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
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