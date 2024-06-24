https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abnin-14-yaptirim-paketi-avrupadaki-medya-ve-siyasi-partilere-rusyadan-para-almalari-yasakladi-1085159836.html

AB’nin 14. yaptırım paketi: Avrupa’daki medya ve siyasi partilere Rusya’dan para almaları yasakladı

AB’nin 14. yaptırım paketi: Avrupa’daki medya ve siyasi partilere Rusya’dan para almaları yasakladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB liderlerinin Lüksemburg’daki toplantıda Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketine onay verdiğini duyurdu. Medya ve siyasi... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T12:06+0300

2024-06-24T12:06+0300

2024-06-24T12:15+0300

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Konseyin açıklamasında, AB ülkelerinin bugün Rusya’ya yönelik 14. ekonomik ve kişisel yaptırım paketini onayladığı belirtilirken, “Bu tedbirler, Rus ekonomisinin enerji, finans ve ticaret gibi değerli sektörlerini hedef alıyor ve AB yaptırımlarının aşılmasını zorlaştırıyor” ifadesine yer verildi.Rusya’nın, “AB’deki demokratik süreçlere müdahalesinin devam ettiği” iddia edilen açıklamada, “AB Konseyi, birlik üyesi ülkelerdeki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, düşünce kuruluşlarının ve medya hizmet sağlayıcılarının artık Rusya’dan ya da vekillerinden fon kabul edemeyeceğine karar verdi” dendi.Yasağın, medya hizmet sağlayıcılarının ve çalışanlarının AB içinde araştırma ve röportaj gibi diğer faaliyetlerine engel olmadığı belirtildi.Açıklamada, Rusya’nın üç medya kuruluşu RIA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta’ya 25 Haziran’dan itibaren AB’de erişimin kısıtlanacağı kaydedildi.‘Kara liste genişletildi’AB Konseyi, “Bugünkü paket, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını zayıflatan veya tehdit eden eylemlerden sorumlu 116 kişi ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler içeriyor” açıklamasında bulundu.Açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımları deldikleri iddiasıyla Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve BAE’den şirketlere yönelik de yaptırım getirildiği bildirildi.Daha önce AB ülkelerinin Konsey’deki daimi temsilcilerinin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak önemli ve içeriği zengin 14. yaptırım paketine onay verdiği açıklanmıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X paylaşımında, yeni yaptırım paketinin Rusya’yı kilit teknolojilere erişimden ve enerji gelirlerinden daha fazla mahrum bırakacağını ve gölge filosu ile yurtdışındaki gölge bankacılık ağını etkileyeceğini yazmıştı.AB, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik 13 yaptırım paketi uygulamaya koymuştu. Yaptırım listesine şu ana kadar toplamda bin 725 kişi ve 420 şirketi dahil edilmişti. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listelerinde yer alan kişilere fon sağlamaları, ‘kara liste’deki kişilere de AB’ye girişi veya transit olarak AB topraklarından geçişi de yasaklanmıştı.Rusya, eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısının üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek kadar cesur olmadığını dile getirmişti. Batı ülkelerinde de yaptırımların etkili olmadığı yönünde görüşler dile getiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ab-rusyaya-yonelik-14-yaptirim-paketini-onayladi-1085037072.html

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