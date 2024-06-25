https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusya-savunma-bakanligi-90-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1085224028.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 90 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: 90 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 90 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini bildirdi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T22:14+0300
2024-06-25T22:14+0300
2024-06-25T22:14+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan ve hayati tehlike altında olan 90 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiği, karşılığında 90 Ukrayna askerinin teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, “25 Haziran'da müzakere süreci sonucunda esaret altında hayati tehlike altında olan 90 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 90 esir teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Serbest bırakılan tüm askerlerin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçakları ile tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğine dikkat çekilen açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarının katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ukrayna-ordusu-bir-sehri-daha-teslim-etmeye-hazirlaniyor-toretskte-zorunlu-tahliye-basladi-1085198700.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, esir takası, birleşik arap emirlikleri (bae), rus hava-uzay kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, esir takası, birleşik arap emirlikleri (bae), rus hava-uzay kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: 90 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 90 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan ve hayati tehlike altında olan 90 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiği, karşılığında 90 Ukrayna askerinin teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, “25 Haziran'da müzakere süreci sonucunda esaret altında hayati tehlike altında olan 90 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 90 esir teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
Serbest bırakılan tüm askerlerin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçakları ile tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğine dikkat çekilen açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarının katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.