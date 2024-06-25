https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rus-senator-brics-dunyaya-batinin-tekduzeligine-bir-alternatif-sunabildi-1085224439.html

Rus senatör: BRICS, dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunabildi

Rus senatör: BRICS, dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunabildi

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, BRICS grubunun dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunarak... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T22:23+0300

2024-06-25T22:23+0300

2024-06-25T22:23+0300

dünya

rusya federasyon konseyi

rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi

konstantin kosaçev

brics

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Primakov Okumaları Forumu’nda Sputnik İran’a verdiği demeçte BRICS’e giderek daha fazla ülkenin üye olmak istemesinin nedenlerini açıkladı.Rus senatör, “BRICS, modern dünyada kendisini yeni bulan bir birliktir. Ve BRICS’in kendi içinde bulmuş olduğu en önemli şey, farklı ulusal çıkarlara, tarihe, geleneklere, coğrafyaya ve ekonomik potansiyele sahip tamamen farklı ülkelerden önce dördünün, sonra da beşinin bir araya geldiği birleştirici bir gündem fikridir. Ve birdenbire, söz konusu ülkelerin bu formatta birbirleriyle etkileşime girebildikleri, olup bitenlere dair kendi vizyonlarını birbirlerine dayatmadıkları ortaya çıktı” diyerek, şöyle devam etti:Kosaçev, “BRICS’in hayata geçirilmesinin ve giderek daha fazla benzer düşüncelere sahip ülkeleri ve destekçileri çekmesinin nedeni budur. Zaten iki kat genişleme gerçekleşti ve yeni genişleme dalgaları da çok yakın. Rusya’nın BRICS Başkanlığı çerçevesinde bizim için en önemli şey, bu yapının gelecekte nasıl gelişeceğine dair vizyonumuzu birlikteki ortaklarımıza sunmaktır. Birliğin gelişeceğinden ne benim, ne de aklı başında olan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bile olmadığından eminim” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/disisleri-bakani-fidan-brics-ile-isbirligimize-deger-veriyoruz-1084725819.html

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rusya federasyon konseyi, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, konstantin kosaçev, brics