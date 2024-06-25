https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rus-senator-brics-dunyaya-batinin-tekduzeligine-bir-alternatif-sunabildi-1085224439.html
Rus senatör: BRICS, dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunabildi
Rus senatör: BRICS, dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunabildi
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, BRICS grubunun dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunarak... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T22:23+0300
2024-06-25T22:23+0300
2024-06-25T22:23+0300
dünya
rusya federasyon konseyi
rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi
konstantin kosaçev
brics
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082986009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_484a4086a1308d35c5594fef13126413.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Primakov Okumaları Forumu’nda Sputnik İran’a verdiği demeçte BRICS’e giderek daha fazla ülkenin üye olmak istemesinin nedenlerini açıkladı.Rus senatör, “BRICS, modern dünyada kendisini yeni bulan bir birliktir. Ve BRICS’in kendi içinde bulmuş olduğu en önemli şey, farklı ulusal çıkarlara, tarihe, geleneklere, coğrafyaya ve ekonomik potansiyele sahip tamamen farklı ülkelerden önce dördünün, sonra da beşinin bir araya geldiği birleştirici bir gündem fikridir. Ve birdenbire, söz konusu ülkelerin bu formatta birbirleriyle etkileşime girebildikleri, olup bitenlere dair kendi vizyonlarını birbirlerine dayatmadıkları ortaya çıktı” diyerek, şöyle devam etti:Kosaçev, “BRICS’in hayata geçirilmesinin ve giderek daha fazla benzer düşüncelere sahip ülkeleri ve destekçileri çekmesinin nedeni budur. Zaten iki kat genişleme gerçekleşti ve yeni genişleme dalgaları da çok yakın. Rusya’nın BRICS Başkanlığı çerçevesinde bizim için en önemli şey, bu yapının gelecekte nasıl gelişeceğine dair vizyonumuzu birlikteki ortaklarımıza sunmaktır. Birliğin gelişeceğinden ne benim, ne de aklı başında olan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bile olmadığından eminim” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/disisleri-bakani-fidan-brics-ile-isbirligimize-deger-veriyoruz-1084725819.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082986009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3f13b8567545e756ce03488be79aee0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya federasyon konseyi, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, konstantin kosaçev, brics
rusya federasyon konseyi, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, konstantin kosaçev, brics
Rus senatör: BRICS, dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunabildi
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, BRICS grubunun dünyaya Batı’nın tekdüzeliğine bir alternatif sunarak, giderek daha fazla destek bulduğunu vurguladı.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Primakov Okumaları Forumu’nda Sputnik İran’a verdiği demeçte BRICS’e giderek daha fazla ülkenin üye olmak istemesinin nedenlerini açıkladı.
Rus senatör, “BRICS, modern dünyada kendisini yeni bulan bir birliktir. Ve BRICS’in kendi içinde bulmuş olduğu en önemli şey, farklı ulusal çıkarlara, tarihe, geleneklere, coğrafyaya ve ekonomik potansiyele sahip tamamen farklı ülkelerden önce dördünün, sonra da beşinin bir araya geldiği birleştirici bir gündem fikridir. Ve birdenbire, söz konusu ülkelerin bu formatta birbirleriyle etkileşime girebildikleri, olup bitenlere dair kendi vizyonlarını birbirlerine dayatmadıkları ortaya çıktı” diyerek, şöyle devam etti:
İlk olarak beşli grup çerçevesinde geliştirilen bu model sonuçta, Batılı entegrasyon birliklerinin dünyaya sunduğu, yalnızca tekdüzeliğin, aynı düşüncenin, son derece katı disiplinin olduğu ve sonuçta güçlülerin, özellikle de Amerikalıların, bazı Avrupaülkelerine, etraftaki ülkeleri bırakın kendi müttefiklerine bile ulusal çıkarlarını dayattığı modelin aksine, modern dünya için son derece cazip hale geldi.
Kosaçev, “BRICS’in hayata geçirilmesinin ve giderek daha fazla benzer düşüncelere sahip ülkeleri ve destekçileri çekmesinin nedeni budur. Zaten iki kat genişleme gerçekleşti ve yeni genişleme dalgaları da çok yakın. Rusya’nın BRICS Başkanlığı çerçevesinde bizim için en önemli şey, bu yapının gelecekte nasıl gelişeceğine dair vizyonumuzu birlikteki ortaklarımıza sunmaktır. Birliğin gelişeceğinden ne benim, ne de aklı başında olan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bile olmadığından eminim” vurgusunu yaptı.