Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli canlı sohbet eden internet reklamları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Biden’ın planını Hamas kabul ederse, rehineler bırakılınca İsrail’in duracağının garantisi yok’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Dolaylı vergilerde artışlar ekonomide nasıl sonuç verir?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/disisleri-bakani-fidan-brics-ile-isbirligimize-deger-veriyoruz-1084725819.html
Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T15:33+0300
2024-06-11T15:33+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
brics
brics zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084725662_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_f3b70c8dcd01d127a87c4614689ac358.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" dedi.Fidan, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı dönemden geçildiğine işaret ederek, "Küresel ekonomi, pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeoekonomik görünüm hala zayıf. Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir" dedi.Bakan Fidan, 'kurallara dayalı uluslararası sistem' olarak adlandırılan düzenin, bu çağda dengeli ve hızlı çözümler sunma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" ifadelerini kullandı.'BRICS içindeki çeşitlilik, kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç'Fidan, ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda Birleşmiş Miletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir kararın olduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir" diye konuştu.Gazze'de son sekiz aydır herkesin gözlerinin önünde cereyan edenlerin, norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösterdiğini belirten Fidan, uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin verilemeyeceğini, uluslararası ilişkilerde daha fazla işbirliği ve diplomasinin, daha az çatışmanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hakan-fidanin-da-katildigi-brics-toplantilari-rusyada-basladi-lavrovdan-odeme-platformu-mesaji-1084683158.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084725662_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_bd586f09f6fe50facad4a901480c57e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, brics, brics zirvesi
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, brics, brics zirvesi

Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz

15:33 11.06.2024
© AA / Sefa KaracanDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA / Sefa Karacan
Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" dedi.
Fidan, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı dönemden geçildiğine işaret ederek, "Küresel ekonomi, pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeoekonomik görünüm hala zayıf. Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir" dedi.
Bakan Fidan, 'kurallara dayalı uluslararası sistem' olarak adlandırılan düzenin, bu çağda dengeli ve hızlı çözümler sunma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.
Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" ifadelerini kullandı.

'BRICS içindeki çeşitlilik, kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç'

Fidan, ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda Birleşmiş Miletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir kararın olduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir" diye konuştu.
Gazze'de son sekiz aydır herkesin gözlerinin önünde cereyan edenlerin, norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösterdiğini belirten Fidan, uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin verilemeyeceğini, uluslararası ilişkilerde daha fazla işbirliği ve diplomasinin, daha az çatışmanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz" dedi.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
DÜNYA
Hakan Fidan'ın da katıldığı BRICS toplantıları Rusya'da başladı: Lavrov'dan ödeme platformu mesajı
Dün, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала