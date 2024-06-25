https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ronaldo-ile-selfie-cekilmek-icin-sahaya-atlayan-berat-euro-2024teki-tum-maclardan-men-edildi-1085208667.html

Ronaldo ile selfie çekilmek için sahaya atlayan Berat, EURO 2024'teki tüm maçlardan men edildi

Ronaldo ile selfie çekilmek için sahaya atlayan Berat, EURO 2024'teki tüm maçlardan men edildi

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta sahaya koşarak giren ve Ronaldo'yla fotoğraf çektiren Türk taraftarı Berat Uluğ'a UEFA turnuvanın geri kalanında... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T15:33+0300

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EURO 2024'te cumartesi günü Türkiye-Portekiz maçı oynandı. Maça Türk taraftarı Berat Uluğ'un sahaya atlayarak Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmesi damga vurdu.Fakat UEFA'dan Uluğ'a ceza geldi. İngiltere'den Express'in haberine göre UEFA, Cristiano Ronaldo ile selfie çekmek için sahaya atlayan Berat Uluğ'a turnuvanın geri kalanında maçlardan seyir cezası verdi.Haberde UEFA yetkilisinin şu ifadelerine yer verildi:Babasının da haberi yokmuşKarşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, bu konuda babası Çetin Uluğ’a da bir şey dememiş. Babasının anlattığına göre Berat Uluğ, “Tuvalete gidiyorum” diyerek yanından ayrılmış. Baba Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı” dedi.Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat ise, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım” diye konuştu.

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ronaldo, cristiano ronaldo, portekiz, portekiz milli futbol takımı, türkiye, çocuk, uefa, men, men cezası