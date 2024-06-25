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Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi
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Ronaldo ile selfie çekilmek için sahaya atlayan Berat, EURO 2024'teki tüm maçlardan men edildi
Ronaldo ile selfie çekilmek için sahaya atlayan Berat, EURO 2024'teki tüm maçlardan men edildi
Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta sahaya koşarak giren ve Ronaldo'yla fotoğraf çektiren Türk taraftarı Berat Uluğ'a UEFA turnuvanın geri kalanında... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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EURO 2024'te cumartesi günü Türkiye-Portekiz maçı oynandı. Maça Türk taraftarı Berat Uluğ'un sahaya atlayarak Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmesi damga vurdu.Fakat UEFA'dan Uluğ'a ceza geldi. İngiltere'den Express'in haberine göre UEFA, Cristiano Ronaldo ile selfie çekmek için sahaya atlayan Berat Uluğ'a turnuvanın geri kalanında maçlardan seyir cezası verdi.Haberde UEFA yetkilisinin şu ifadelerine yer verildi:Babasının da haberi yokmuşKarşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, bu konuda babası Çetin Uluğ’a da bir şey dememiş. Babasının anlattığına göre Berat Uluğ, “Tuvalete gidiyorum” diyerek yanından ayrılmış. Baba Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı” dedi.Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat ise, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım” diye konuştu.
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ronaldo, cristiano ronaldo, portekiz, portekiz milli futbol takımı, türkiye, çocuk, uefa, men, men cezası
ronaldo, cristiano ronaldo, portekiz, portekiz milli futbol takımı, türkiye, çocuk, uefa, men, men cezası

Ronaldo ile selfie çekilmek için sahaya atlayan Berat, EURO 2024'teki tüm maçlardan men edildi

15:33 25.06.2024
Ronaldo - Berat
Ronaldo - Berat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta sahaya koşarak giren ve Ronaldo'yla fotoğraf çektiren Türk taraftarı Berat Uluğ'a UEFA turnuvanın geri kalanında maçlardan seyir cezası verdi.
EURO 2024'te cumartesi günü Türkiye-Portekiz maçı oynandı. Maça Türk taraftarı Berat Uluğ'un sahaya atlayarak Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmesi damga vurdu.
Fakat UEFA'dan Uluğ'a ceza geldi. İngiltere'den Express'in haberine göre UEFA, Cristiano Ronaldo ile selfie çekmek için sahaya atlayan Berat Uluğ'a turnuvanın geri kalanında maçlardan seyir cezası verdi.
Haberde UEFA yetkilisinin şu ifadelerine yer verildi:

Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur.

Babasının da haberi yokmuş

Karşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, bu konuda babası Çetin Uluğ’a da bir şey dememiş. Babasının anlattığına göre Berat Uluğ, “Tuvalete gidiyorum” diyerek yanından ayrılmış. Baba Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı” dedi.
Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat ise, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım” diye konuştu.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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