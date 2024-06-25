https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-27-haziranda-kongo-devlet-baskani-nguesso-ile-gorusecek-1085208047.html
Putin, 27 Haziran’da Kongo Devlet Başkanı Nguesso ile görüşecek
Putin, 27 Haziran’da Kongo Devlet Başkanı Nguesso ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşeceği öğrenildi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T15:18+0300
2024-06-25T15:18+0300
2024-06-25T15:18+0300
dünya
rusya
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vladimir putin
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demokratik kongo cumhuriyeti
denis sassou nguesso
moskova
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görüşme
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, bugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Nguesso’yu 27 Haziran Perşembe günü kabul edecek.Uşakov, gazetecilerin Putin’in Kongolu mevkidaşı ile görüşüp görüşmeyeceği ve görüşmenin ne zaman yapılacağı sorusuna, “Evet, elbette görüşecekler, 27 Haziran tarihinde” yanıtını verdi.Kongo Devlet Başkanı bugün Moskova’ya geliyorBugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso’nun Putin ile görüşmesinin 27 Haziran'da yapılması planlanıyor. Sadece birkaç hafta önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kongo’nun yanı sıra diğer birçok Afrika ülkesini ziyaret etmişti. Yılın başından bu yana birçok Afrikalı lider Rusya’yı ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
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rusya, yuriy uşakov, vladimir putin, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, denis sassou nguesso, moskova, ziyaret, görüşme
rusya, yuriy uşakov, vladimir putin, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, denis sassou nguesso, moskova, ziyaret, görüşme
Putin, 27 Haziran’da Kongo Devlet Başkanı Nguesso ile görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşeceği öğrenildi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, bugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Nguesso’yu 27 Haziran Perşembe günü kabul edecek.
Uşakov, gazetecilerin Putin’in Kongolu mevkidaşı ile görüşüp görüşmeyeceği ve görüşmenin ne zaman yapılacağı sorusuna, “Evet, elbette görüşecekler, 27 Haziran tarihinde” yanıtını verdi.
Kongo Devlet Başkanı bugün Moskova’ya geliyor
Bugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso’nun Putin ile görüşmesinin 27 Haziran'da yapılması planlanıyor. Sadece birkaç hafta önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kongo’nun yanı sıra diğer birçok Afrika ülkesini ziyaret etmişti. Yılın başından bu yana birçok Afrikalı lider Rusya’yı ziyaret etti.