https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-27-haziranda-kongo-devlet-baskani-nguesso-ile-gorusecek-1085208047.html

Putin, 27 Haziran’da Kongo Devlet Başkanı Nguesso ile görüşecek

Putin, 27 Haziran’da Kongo Devlet Başkanı Nguesso ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşeceği öğrenildi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T15:18+0300

2024-06-25T15:18+0300

2024-06-25T15:18+0300

dünya

rusya

yuriy uşakov

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kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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görüşme

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, bugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Nguesso’yu 27 Haziran Perşembe günü kabul edecek.Uşakov, gazetecilerin Putin’in Kongolu mevkidaşı ile görüşüp görüşmeyeceği ve görüşmenin ne zaman yapılacağı sorusuna, “Evet, elbette görüşecekler, 27 Haziran tarihinde” yanıtını verdi.Kongo Devlet Başkanı bugün Moskova’ya geliyorBugün Moskova’ya gelen Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso’nun Putin ile görüşmesinin 27 Haziran'da yapılması planlanıyor. Sadece birkaç hafta önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kongo’nun yanı sıra diğer birçok Afrika ülkesini ziyaret etmişti. Yılın başından bu yana birçok Afrikalı lider Rusya’yı ziyaret etti.

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rusya

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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rusya, yuriy uşakov, vladimir putin, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, denis sassou nguesso, moskova, ziyaret, görüşme