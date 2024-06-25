https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/naci-gorurden-manisa-depremi-uyarisi-hasarli-binalardan-uzan-durun-1085193413.html
Naci Görür'den Manisa depremi uyarısı: 'Hasarlı binalardan uzan durun'
Naci Görür'den Manisa depremi uyarısı: 'Hasarlı binalardan uzan durun'
Sputnik Türkiye
Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallesi olan ve saat 01.36'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardında Naci Görür açıklama yaptı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T09:39+0300
2024-06-25T09:39+0300
2024-06-25T09:39+0300
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manisa
manisa valiliği
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deprem
naci görür
hasar
bina
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Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtmişti.Depremin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği hususunda uyarıda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-deprem-valilik-aciklama-yapti-1085187357.html
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manisa, manisa valiliği, soma, deprem, naci görür, hasar, bina
manisa, manisa valiliği, soma, deprem, naci görür, hasar, bina
Naci Görür'den Manisa depremi uyarısı: 'Hasarlı binalardan uzan durun'
Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallesi olan ve saat 01.36'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardında Naci Görür açıklama yaptı.
Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtmişti.
Depremin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği hususunda uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu cümleleri kaydetti:
Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Soma-Kırkağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar'a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa faylarında devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz.