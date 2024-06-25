https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/naci-gorurden-manisa-depremi-uyarisi-hasarli-binalardan-uzan-durun-1085193413.html

Naci Görür'den Manisa depremi uyarısı: 'Hasarlı binalardan uzan durun'

Naci Görür'den Manisa depremi uyarısı: 'Hasarlı binalardan uzan durun'

Sputnik Türkiye

Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallesi olan ve saat 01.36'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardında Naci Görür açıklama yaptı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T09:39+0300

2024-06-25T09:39+0300

2024-06-25T09:39+0300

türkiye

manisa

manisa valiliği

soma

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naci görür

hasar

bina

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Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtmişti.Depremin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği hususunda uyarıda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-deprem-valilik-aciklama-yapti-1085187357.html

türkiye

manisa

soma

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manisa, manisa valiliği, soma, deprem, naci görür, hasar, bina