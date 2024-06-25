https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-deprem-valilik-aciklama-yapti-1085187357.html

Manisa'da deprem: Valilik açıklama yaptı

Manisa'da deprem: Valilik açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T06:22+0300

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manisa

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Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Olası İstanbul depremini tetikler mi?Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. "Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, "Türkiye'de 5.5'a varan depremlerin yıkıcılığı düşünülürse 4.8 önemli bir deprem. Bölgede çok fazla önemli fay var. 4.8'i bundan sonraki aktivitelerle izleyip değerlendirmek gerekiyor. Manisa'daki depremin İstanbul'dan hissedildiğine dair bilgim yok. Normalde hissedilmemesi gerekiyor uzak bir bölge. Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-48-buyuklugunde-deprem-1085186066.html

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