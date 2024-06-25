https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-deprem-valilik-aciklama-yapti-1085187357.html
Manisa'da deprem: Valilik açıklama yaptı
Manisa'da deprem: Valilik açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T06:22+0300
2024-06-25T06:22+0300
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Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Olası İstanbul depremini tetikler mi?Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. "Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, "Türkiye'de 5.5'a varan depremlerin yıkıcılığı düşünülürse 4.8 önemli bir deprem. Bölgede çok fazla önemli fay var. 4.8'i bundan sonraki aktivitelerle izleyip değerlendirmek gerekiyor. Manisa'daki depremin İstanbul'dan hissedildiğine dair bilgim yok. Normalde hissedilmemesi gerekiyor uzak bir bölge. Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-48-buyuklugunde-deprem-1085186066.html
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manisa deprem,deprem mi oldu,son dakika deprem
manisa deprem,deprem mi oldu,son dakika deprem
Manisa'da deprem: Valilik açıklama yaptı
06:22 25.06.2024 (güncellendi: 07:07 25.06.2024)
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.
Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.
Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."
Olası İstanbul depremini tetikler mi?
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. "Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, "Türkiye'de 5.5'a varan depremlerin yıkıcılığı düşünülürse 4.8 önemli bir deprem. Bölgede çok fazla önemli fay var. 4.8'i bundan sonraki aktivitelerle izleyip değerlendirmek gerekiyor. Manisa'daki depremin İstanbul'dan hissedildiğine dair bilgim yok. Normalde hissedilmemesi gerekiyor uzak bir bölge. Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.