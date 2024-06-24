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Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımlayarak uyarılarda bulundu. Yurdun birçok bölgesi sıcaklarla boğuşurken güneyde ve doğu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T06:21+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey, Pazartesi öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 37°CAz bulutluİSTANBUL 21°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 18°C, 32°CAz bulutluKOCAELİ 20°C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 19°C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 26°C, 43°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 24°C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 24°C, 31°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 21°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 37°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 19°C, 39°CAz bulutlu ve açıkKONYA 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 12°C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 35°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 22°C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 17°C, 25°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 17°C, 38°CAz bulutluARTVİN 18°C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 19°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 21°C, 27°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 31°CParçalı ve az bulutluHaberin DevamıKARS 9°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 20°C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN 12°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 40°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 23°C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 42°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

06:21 24.06.2024
© Ömer TarsusluDolu
Dolu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© Ömer Tarsuslu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımlayarak uyarılarda bulundu. Yurdun birçok bölgesi sıcaklarla boğuşurken güneyde ve doğu bölgelerinde sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, Pazartesi öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 38°C
Az bulutlu
ARTVİN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
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KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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