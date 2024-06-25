https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/meteoroloji-uzmanindan-3-il-icin-yuksek-sicaklik-uyarisi-40-dereceyi-bulabilir-1085216685.html

Meteoroloji uzmanından 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı: 40 dereceyi bulabilir

Meteoroloji uzmanından 3 il için yüksek sıcaklık uyarısı: 40 dereceyi bulabilir

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemirci, “Bu yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T19:15+0300

2024-06-25T19:15+0300

2024-06-25T19:15+0300

türkiye

mehmet özdemirci

doğu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumunu değerlendirdi. Çarşamba günü Türkiye'de aralıklı sağanak yağışların görüleceğini söyleyen Özdemirci, “Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Hakkari, Sinop, Samsun ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar özellikle Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olarak gerçekleşecek. Ordu, Giresun ve Trabzon'un da iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülecek” ifadelerini kullandı.Özdemirci, Çarşamba günü Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağını belirtti. Perşembe günü önemli bir yağışın olmadığını dile getiren Özdemirci; Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak olabileceğini aktardı.'Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklentimiz var'Cumartesi günü ise Akdeniz'de Toroslar mevkiinde sağanak yağışlar görüleceğine dikkati çeken Özdemirci, “Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklentimiz var. Cumartesi günü Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yine ağırlıklı sağanak yağışlar göreceğiz” diye konuştu.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyorÖzdemirci, konuşmasını şöyle sürdürdü:Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci de haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemirci, yarın için Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini kaydetti.Üç büyük ilin hava tahminiÖzdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta içinde yağış beklentisi olmadığını dile getirerek, sıcaklıkların İstanbul'da 29-30, Ankara'da 31-34, İzmir'de 33-37 arasında değişeceği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-paylasti-uyari-geldi-bu-saatlerde-disari-cikmayin-1085187480.html

türkiye

doğu

doğu anadolu

izmir

ankara

istanbul

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