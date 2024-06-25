https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-48-buyuklugunde-deprem-1085186066.html

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T01:49+0300

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manisa

türkiye

soma

deprem

deprem

izmir

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1085182282.html

manisa

türkiye

soma

izmir

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manisa, soma, deprem, deprem, izmir