https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisada-48-buyuklugunde-deprem-1085186066.html
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T01:49+0300
2024-06-25T01:49+0300
2024-06-25T02:11+0300
manisa
türkiye
soma
deprem
deprem
izmir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1085182282.html
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manisa, soma, deprem, deprem, izmir
manisa, soma, deprem, deprem, izmir
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
01:49 25.06.2024 (güncellendi: 02:11 25.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.
Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.