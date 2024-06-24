https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1085182282.html

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T22:42+0300

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türkiye

malatya

deprem

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Akçadağ olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1085132630.html

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malatya, deprem, deprem, afad