https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1085182282.html
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T22:42+0300
2024-06-24T22:42+0300
2024-06-24T22:45+0300
türkiye
malatya
deprem
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Akçadağ olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1085132630.html
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malatya, deprem, deprem, afad
malatya, deprem, deprem, afad
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
22:42 24.06.2024 (güncellendi: 22:45 24.06.2024)
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Akçadağ olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.