https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/madonnaya-beyzbol-sopasiyla-siddet-uyguladigi-iddia-edilen-sean-penn-uzun-yillar-sonra-konustu-1085194096.html
Madonna'ya 'beyzbol sopasıyla' şiddet uyguladığı iddia edilen Sean Penn uzun yıllar sonra konuştu
Madonna'ya 'beyzbol sopasıyla' şiddet uyguladığı iddia edilen Sean Penn uzun yıllar sonra konuştu
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Sean Penn, eski eşi şarkıcı Madonna’ya şiddet uyguladığına dair iddialar hakkında konuştu 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T09:54+0300
2024-06-25T09:54+0300
2024-06-25T09:55+0300
yaşam
madonna
şiddet
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yönetmen
abd
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Oscar'lı aktör ve yönetmen Sean Penn, eski eşi şarkıcı Madonna'ya şiddet uyguladığına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.Verdiği röportajda 1985’te evlendiği ve 1989’da boşandığı Madonna’ya yönelik şiddet iddialarını reddeden Penn, “Madonna polisi arayıp evdeki silahlar konusunda endişeli olduğu için evime çok sayıda polis ve SWAT ekibi baskın yapmıştı. Camlar kırıldı ve beni kelepçelemişlerdi.” dedi.Penn "Ona 'Dışarı gelmiyorum, kahvaltımı bitereceğim' dedim. Sonra bir anda camlar kırılmaya başladı ve içeri daldılar. Beni de kelepçelediler" dedi.'Beyzbol sopalarıyla şiddet iddiası'Penn, Madonna için 'sevdiğim biri' ifadelelerini kullanırken şiddet iddialarını kesin bir dille yalanladı. Madonna’nın 2015 yılında beyzbol sopasıyla şiddet gördüğü gibi iddiaları da yalanladığını hatırlatan Penn, eski eşinin kendisi hakkında olumlu ifadeler kullandığını belirtti.Oyuncu Madonna'nın ardından oyuncu Robin Wright ile evlenmişti. İki çocuğu olan çift daha sonra boşandı.İki evliliğini karşılaştıran yıldız, "Boşanmadan sonra eğer işin içinde çocuklar yoksa arkadaşlığı onarmanın çok daha hızlı olduğunu anladım Robin ve benim epey zamanımızı aldı. Çok fazla drama vardı. İşin içinde çocuklar varsa tamir etmek çok daha önemli ama kolay da değildi" ifadelerini kullandı.'En büyük pişmanlığım evlenmek. Hem de iki kere'Öte yandan Madonna'ya hayatında verdiği hangi kararlardan pişmanlık duyduğu sorulmuş ve şarkıcı “Evlenmek. İki kere hem de” cevabını vermişti. Şarkıcı, Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.Şarkıcı evliliğiyle ilgili "Tamamen pişman olduğum bir evlilik değildi. Tecrübem genel anlamda olumluydu. Bu evlilikten iki çocuğum oldu" demişti. 64 yaşındaki ikon, ikinci evliliğinin ardından David Letterman’a verdiği bir röportajda “Tekrar evlenmektense bir trenin altında kalmayı tercih ederim” demişti.Şarkıcı ilk eşi Penn ile arkadaş kalmaya devam ettiğini sık sık dile getiriyor. Richie ile evliliğinde ise kendini tutsak gibi hissettiğini belirten yıldız “Kendim olmama izin verilmiyordu. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek birini bulmanız lazım” demişti.
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madonna, şiddet, kadına şiddet, şarkıcı, röportaj, röportaj filmi, yönetmen, abd
madonna, şiddet, kadına şiddet, şarkıcı, röportaj, röportaj filmi, yönetmen, abd
Madonna'ya 'beyzbol sopasıyla' şiddet uyguladığı iddia edilen Sean Penn uzun yıllar sonra konuştu
09:54 25.06.2024 (güncellendi: 09:55 25.06.2024)
Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Sean Penn, eski eşi şarkıcı Madonna’ya şiddet uyguladığına dair iddialar hakkında konuştu
Oscar'lı aktör ve yönetmen Sean Penn, eski eşi şarkıcı Madonna'ya şiddet uyguladığına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.
Verdiği röportajda 1985’te evlendiği ve 1989’da boşandığı Madonna’ya yönelik şiddet iddialarını reddeden Penn, “Madonna polisi arayıp evdeki silahlar konusunda endişeli olduğu için evime çok sayıda polis ve SWAT ekibi baskın yapmıştı. Camlar kırıldı ve beni kelepçelemişlerdi.” dedi.
Penn "Ona 'Dışarı gelmiyorum, kahvaltımı bitereceğim' dedim. Sonra bir anda camlar kırılmaya başladı ve içeri daldılar. Beni de kelepçelediler" dedi.
'Beyzbol sopalarıyla şiddet iddiası'
Penn, Madonna için 'sevdiğim biri' ifadelelerini kullanırken şiddet iddialarını kesin bir dille yalanladı. Madonna’nın 2015 yılında beyzbol sopasıyla şiddet gördüğü gibi iddiaları da yalanladığını hatırlatan Penn, eski eşinin kendisi hakkında olumlu ifadeler kullandığını belirtti.
Oyuncu Madonna'nın ardından oyuncu Robin Wright ile evlenmişti. İki çocuğu olan çift daha sonra boşandı.
İki evliliğini karşılaştıran yıldız, "Boşanmadan sonra eğer işin içinde çocuklar yoksa arkadaşlığı onarmanın çok daha hızlı olduğunu anladım Robin ve benim epey zamanımızı aldı. Çok fazla drama vardı. İşin içinde çocuklar varsa tamir etmek çok daha önemli ama kolay da değildi" ifadelerini kullandı.
'En büyük pişmanlığım evlenmek. Hem de iki kere'
Öte yandan Madonna'ya hayatında verdiği hangi kararlardan pişmanlık duyduğu sorulmuş ve şarkıcı “Evlenmek. İki kere hem de” cevabını vermişti. Şarkıcı, Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.
Şarkıcı evliliğiyle ilgili "Tamamen pişman olduğum bir evlilik değildi. Tecrübem genel anlamda olumluydu. Bu evlilikten iki çocuğum oldu" demişti. 64 yaşındaki ikon, ikinci evliliğinin ardından David Letterman’a verdiği bir röportajda “Tekrar evlenmektense bir trenin altında kalmayı tercih ederim” demişti.
Şarkıcı ilk eşi Penn ile arkadaş kalmaya devam ettiğini sık sık dile getiriyor. Richie ile evliliğinde ise kendini tutsak gibi hissettiğini belirten yıldız “Kendim olmama izin verilmiyordu. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek birini bulmanız lazım” demişti.