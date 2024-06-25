https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/edin-dzeko-beyaz-atletli-ve-turk-bayrakli-paylasimda-bulundu-1085193130.html
Edin Dzeko beyaz atletli ve Türk bayraklı paylaşımda bulundu
Edin Dzeko beyaz atletli ve Türk bayraklı paylaşımda bulundu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko sosyal medya hesabından beyaz atletli ve Türk bayraklı paylaşımda bulundu. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T09:23+0300
2024-06-25T09:23+0300
2024-06-25T09:23+0300
spor
edin dzeko
fenerbahçe
bosna hersek
türk bayrağı
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Adı Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündeme gelen Boşnak golü Edin Dzeko sosyal medya hesabından Türk takipçilerinin dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu. Dzeko'nun paylaşımında beyaz atlet giydiği ve ve arkasında Türk bayrağı'nın yer aldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ahmet-hakan-montella-arda-gulere-zalimlik-yapiyormus-diye-firtina-estirdiler-1085189028.html
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edin dzeko, fenerbahçe, bosna hersek, türk bayrağı
edin dzeko, fenerbahçe, bosna hersek, türk bayrağı
Edin Dzeko beyaz atletli ve Türk bayraklı paylaşımda bulundu
Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko sosyal medya hesabından beyaz atletli ve Türk bayraklı paylaşımda bulundu.
Adı Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündeme gelen Boşnak golü Edin Dzeko sosyal medya hesabından Türk takipçilerinin dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu.
Dzeko'nun paylaşımında beyaz atlet giydiği ve ve arkasında Türk bayrağı'nın yer aldığı görüldü.