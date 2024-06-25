https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kremlinden-hindistan-basbakani-modinin-rusya-ziyaretine-iliskin-aciklama-1085211550.html
Kremlin’den Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya ziyaretine ilişkin açıklama
Kremlin’den Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya ziyaretine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya’ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin tarihi konusunda zamanında bilgi... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T16:11+0300
2024-06-25T16:11+0300
2024-06-25T16:11+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya’ya planladığı ziyaret ile ilgili hazırlık yapıldığını, fakat tarihlerin daha sonra açıklanacağını söyledi.Peskov, ilgili soruya, “Gerçekten de Hindistan Başbakanı’nın Rusya’ya yapacağı ziyarete hazırlanıyoruz ve söz konusu ziyaretin tarihlerini zamanında bildireceğiz” yanıtını verdi.Daha önce Tribune gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Modi’nin 8 Temmuz’da Moskova’ya bir günlük gezi yapacağını bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu bağlamda gazetecilere Hindistan Başbakanı’nın Rusya ziyaretinin gerçekleşeceğini, bunun için aktif hazırlıkların sürdüğünü ve tarafların mutabakata varılan tarihleri açıklayacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-27-haziranda-kongo-devlet-baskani-nguesso-ile-gorusecek-1085208047.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, moskova, ziyaret
rusya, kremlin, dmitriy peskov, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, moskova, ziyaret
Kremlin’den Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya ziyaretine ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya’ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin tarihi konusunda zamanında bilgi verileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya’ya planladığı ziyaret ile ilgili hazırlık yapıldığını, fakat tarihlerin daha sonra açıklanacağını söyledi.
Peskov, ilgili soruya, “Gerçekten de Hindistan Başbakanı’nın Rusya’ya yapacağı ziyarete hazırlanıyoruz ve söz konusu ziyaretin tarihlerini zamanında bildireceğiz” yanıtını verdi.
Daha önce Tribune gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Modi’nin 8 Temmuz’da Moskova’ya bir günlük gezi yapacağını bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu bağlamda gazetecilere Hindistan Başbakanı’nın Rusya ziyaretinin gerçekleşeceğini, bunun için aktif hazırlıkların sürdüğünü ve tarafların mutabakata varılan tarihleri açıklayacağını açıklamıştı.