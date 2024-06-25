https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kremlinden-hindistan-basbakani-modinin-rusya-ziyaretine-iliskin-aciklama-1085211550.html

Kremlin’den Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin’den Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya ziyaretine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya’ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin tarihi konusunda zamanında bilgi... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T16:11+0300

2024-06-25T16:11+0300

2024-06-25T16:11+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

hindistan

hindistan başbakanı narendra modi

moskova

ziyaret

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya’ya planladığı ziyaret ile ilgili hazırlık yapıldığını, fakat tarihlerin daha sonra açıklanacağını söyledi.Peskov, ilgili soruya, “Gerçekten de Hindistan Başbakanı’nın Rusya’ya yapacağı ziyarete hazırlanıyoruz ve söz konusu ziyaretin tarihlerini zamanında bildireceğiz” yanıtını verdi.Daha önce Tribune gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Modi’nin 8 Temmuz’da Moskova’ya bir günlük gezi yapacağını bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu bağlamda gazetecilere Hindistan Başbakanı’nın Rusya ziyaretinin gerçekleşeceğini, bunun için aktif hazırlıkların sürdüğünü ve tarafların mutabakata varılan tarihleri ​​açıklayacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-27-haziranda-kongo-devlet-baskani-nguesso-ile-gorusecek-1085208047.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, moskova, ziyaret