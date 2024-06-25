https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kobani-olaylarina-iliskin-davada-huda-kayanin-adli-kontrolle-tahliyesine-karar-verildi-1085223172.html

Kobani olaylarına ilişkin davada Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesine karar verildi

Kobani olaylarına ilişkin davada Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesine karar verildi

Sputnik Türkiye

Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkındaki davaya başlandı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesi kararlaştırıldı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T21:40+0300

2024-06-25T21:40+0300

2024-06-25T21:40+0300

kobani

kobani davası

türkiye

hüda kaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103779/94/1037799455_0:153:1201:828_1920x0_80_0_0_70df03a87d52d357a10c8e1120de2160.jpg

6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandığı duruşmada, diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise hazır bulunmadı.Duruşmada savunmasını yapan Kaya, suçlamaları reddetti ve suç oluşturabilecek bir eyleminin bulunmadığını ifade etti.Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını dile getirdi.Mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla tahliyesini kararlaştırdı ve eksikliklerin giderilmesi için davayı 10 Eylül 2024'e erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-yarin-bahceli-ile-bir-araya-gelecek-1085223037.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kobani, kobani davası, hüda kaya