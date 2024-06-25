https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kobani-olaylarina-iliskin-davada-huda-kayanin-adli-kontrolle-tahliyesine-karar-verildi-1085223172.html
Kobani olaylarına ilişkin davada Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesine karar verildi
Kobani olaylarına ilişkin davada Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesine karar verildi
Sputnik Türkiye
Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkındaki davaya başlandı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesi kararlaştırıldı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T21:40+0300
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2024-06-25T21:40+0300
kobani
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6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandığı duruşmada, diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise hazır bulunmadı.Duruşmada savunmasını yapan Kaya, suçlamaları reddetti ve suç oluşturabilecek bir eyleminin bulunmadığını ifade etti.Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını dile getirdi.Mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla tahliyesini kararlaştırdı ve eksikliklerin giderilmesi için davayı 10 Eylül 2024'e erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-yarin-bahceli-ile-bir-araya-gelecek-1085223037.html
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kobani, kobani davası, hüda kaya
Kobani olaylarına ilişkin davada Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesine karar verildi
Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkındaki davaya başlandı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın adli kontrolle tahliyesi kararlaştırıldı.
6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandığı duruşmada, diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise hazır bulunmadı.
Duruşmada savunmasını yapan Kaya, suçlamaları reddetti ve suç oluşturabilecek bir eyleminin bulunmadığını ifade etti.
Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını dile getirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla tahliyesini kararlaştırdı ve eksikliklerin giderilmesi için davayı 10 Eylül 2024'e erteledi.