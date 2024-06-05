https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/kartalda-5-katli-binanin-balkonu-coktu-bina-bosaltildi-1084539330.html

Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı

Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın ikinci katının balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T19:16+0300

2024-06-05T19:16+0300

2024-06-05T19:16+0300

türkiye

kartal

kartal

kartal

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul

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İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/istanbulda-coken-binanin-sahibinin-ifadesi-ortaya-cikti-muteahhit-bulacagim-zaman-oldu-1084489811.html

türkiye

kartal

istanbul

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kartal, kartal, kartal, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul