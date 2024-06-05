https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/kartalda-5-katli-binanin-balkonu-coktu-bina-bosaltildi-1084539330.html
Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı
Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın ikinci katının balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T19:16+0300
2024-06-05T19:16+0300
2024-06-05T19:16+0300
türkiye
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İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/istanbulda-coken-binanin-sahibinin-ifadesi-ortaya-cikti-muteahhit-bulacagim-zaman-oldu-1084489811.html
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kartal, kartal, kartal, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul
kartal, kartal, kartal, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul
Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı
İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın ikinci katının balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çökme meydana geldi.
Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.