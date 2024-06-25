İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz kaleci transferi iddiası: 'Maaşının iki katını teklif ettiler'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni sistemde mesleki eğitim tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Vergi düzenlemesi içeriği
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son dönemlerde Türkiye'de artan orman yangınları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail burada her zaman uyguladığı soykırım tekniğini uygulayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
18:36
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:15
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
19:25
4 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
19:37
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:50
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:08
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bitcoin'de sert düşüş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/italyanlardan-fenerbahce-icin-surpriz-kaleci-transferi-iddiasi-maasinin-iki-katini-teklif-ettiler-1085188174.html
İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz kaleci transferi iddiası: 'Maaşının iki katını teklif ettiler'
İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz kaleci transferi iddiası: 'Maaşının iki katını teklif ettiler'
Sputnik Türkiye
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Juventus'un kalecisi Mattia Perin'i kadrosuna katmak için teklif yaptığı ileri sürüldü. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T06:53+0300
2024-06-25T06:53+0300
spor
fenerbahçe
transfer
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085188016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_332a88809ae695c518d3e9df72f9dec2.jpg
Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin, sarı lacivertli takımdan gelen cazip teklifi kabul etmedi.Haber detayında, İtalyan takımında yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Perin'e, Fenerbahçe tarafından maaşının neredeyse iki katına yakın bir ücret önerildiği belirtildi. Ancak tecrübeli kalecinin bu teklifi reddettiği ifade edildi.Haberde, 31 yaşındaki file bekçisinin daha önce 6 Serie A takımından transfer teklifi aldığı ancak bunların tamamını Juventus'ta kalmak için geri çevirdiği hatırlatıldı.Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin, sportif direktör Cristiano Giuntoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.Perin'in Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin 2+1 yıllık mukavele önerdiği kaydedildi.Geride kalan sezonda 8 maçta forma giyen Matia Perin, 4 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 5 maçta ise kalesini gole kapadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fenerbahcede-jose-mourinho-yonetiminde-ilk-antrenman-1085186991.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085188016_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_54544542f8605abf359e91ef2e821ad6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, transfer, süper lig
fenerbahçe, transfer, süper lig

İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz kaleci transferi iddiası: 'Maaşının iki katını teklif ettiler'

06:53 25.06.2024
© AA / VINCENZO PINTOMattia Perin
Mattia Perin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA / VINCENZO PINTO
Abone ol
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Juventus'un kalecisi Mattia Perin'i kadrosuna katmak için teklif yaptığı ileri sürüldü.
Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin, sarı lacivertli takımdan gelen cazip teklifi kabul etmedi.
Haber detayında, İtalyan takımında yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Perin'e, Fenerbahçe tarafından maaşının neredeyse iki katına yakın bir ücret önerildiği belirtildi. Ancak tecrübeli kalecinin bu teklifi reddettiği ifade edildi.
Haberde, 31 yaşındaki file bekçisinin daha önce 6 Serie A takımından transfer teklifi aldığı ancak bunların tamamını Juventus'ta kalmak için geri çevirdiği hatırlatıldı.
Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin, sportif direktör Cristiano Giuntoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Perin'in Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin 2+1 yıllık mukavele önerdiği kaydedildi.
Geride kalan sezonda 8 maçta forma giyen Matia Perin, 4 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 5 maçta ise kalesini gole kapadı.
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
SPOR
Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenman
02:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала