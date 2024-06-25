https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/italyanlardan-fenerbahce-icin-surpriz-kaleci-transferi-iddiasi-maasinin-iki-katini-teklif-ettiler-1085188174.html

İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz kaleci transferi iddiası: 'Maaşının iki katını teklif ettiler'

İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz kaleci transferi iddiası: 'Maaşının iki katını teklif ettiler'

Sputnik Türkiye

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Juventus'un kalecisi Mattia Perin'i kadrosuna katmak için teklif yaptığı ileri sürüldü. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T06:53+0300

2024-06-25T06:53+0300

2024-06-25T06:53+0300

spor

fenerbahçe

transfer

süper lig

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Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin, sarı lacivertli takımdan gelen cazip teklifi kabul etmedi.Haber detayında, İtalyan takımında yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Perin'e, Fenerbahçe tarafından maaşının neredeyse iki katına yakın bir ücret önerildiği belirtildi. Ancak tecrübeli kalecinin bu teklifi reddettiği ifade edildi.Haberde, 31 yaşındaki file bekçisinin daha önce 6 Serie A takımından transfer teklifi aldığı ancak bunların tamamını Juventus'ta kalmak için geri çevirdiği hatırlatıldı.Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin, sportif direktör Cristiano Giuntoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.Perin'in Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin 2+1 yıllık mukavele önerdiği kaydedildi.Geride kalan sezonda 8 maçta forma giyen Matia Perin, 4 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 5 maçta ise kalesini gole kapadı.

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